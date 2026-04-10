'Настоящий друг': Трамп призвал венгров голосовать за Орбана

Президент США Дональд Трамп накануне парламентских выборов в Венгрии публично выразил поддержку действующему премьер-министру Виктору Орбану. Он призвал венгров проголосовать за него, назвав политика своим другом и сильным лидером.

Видео дня

Заявление прозвучало за два дня до голосования, которое определит будущий состав венгерского парламента. Об этом Трамп написал в своей соцсети в Truth Social.

Он отметил, что 12 апреля является днем выборов в Венгрии, и призвал граждан страны прийти на участки и поддержать Виктора Орбана.

Трамп заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает его переизбрание на пост премьер-министра, подчеркнув, что Орбан "никогда не подведет великий народ Венгрии".

"Венгрия, выйдите и проголосуйте за Виктора Орбана. Он – настоящий друг, борец и победитель. И я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на должность премьер-министра Венгрии – Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я поддерживаю его на всех этапах", – написал он.

Президент США охарактеризовал Орбана как "действительно сильного и влиятельного лидера", который имеет "проверенный опыт достижения феноменальных результатов".

По его словам, венгерский премьер якобы эффективно работает над защитой страны, развитием экономики, созданием рабочих мест, расширением торговли, а также противодействием нелегальной миграции и обеспечением правопорядка.

Трамп также заявил, что отношения между США и Венгрией якобы достигли "новых высот сотрудничества" во время его президентства, в значительной степени благодаря Орбану. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с венгерским премьером и напомнил, что уже поддерживал его во время предыдущих избирательных кампаний в 2022 году.

"Отношения между Венгрией и США достигли новых высот сотрудничества и поразительных достижений во времена моего правления, в значительной степени благодаря премьер-министру Орбану. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и дальше продвигаться этим замечательным путем к успеху и сотрудничеству", – заявил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!