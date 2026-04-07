'Особенно Брюссель': Орбан обвинил Европу в блокировании мирных усилий Трампа по Украине. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинцы до сих пор находятся в состоянии войны из-за Европы, а "особенно" стран ЕС. По его словам, Европа не дает реализовать "миротворческие усилия" президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Такое заявление Орбан сделал во время пресс-конференции в Будапеште с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Последний прилетел в Венгрию, чтобы поддержать Орбана накануне выборов.

Орбан обвинил Европу в продолжении войны в Украине

Глава венгерского правительства обвинил Европейский союз в блокировании миротворческих усилий президента США Дональда Трампа. Именно поэтому, по его словам, в Украине до сих пор продолжается война.

"Если бы европейцы, особенно Брюссель, не блокировали мирные усилия президента Трампа, то мир бы воцарился и был восстановлен в Украине уже давно", – заявил Орбан.

Вэнс похвалил Орбана и "преподнес" его к Трампу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан якобы сделали больше всего для прекращения войны в Украине. При этом он не забыл повторить мантру американского лидера, что этой войны вообще бы не было, если бы президентом четыре года назад был Дональд Трамп.

Вэнс также обвинил ЕС в бездействии, заявив, что в европейских столицах лишь много говорили о прекращении огня в Украине.

"Мы видели так много разговоров в европейских столицах о необходимости прекращения войны в России и Украине, и мы безусловно с этим согласны. Война никогда бы не началась, если бы президентом был Трамп четыре года назад. Но теперь, когда это началось, наверное, двумя лидерами, которые сделали больше всего для фактического прекращения этого разрушительного конфликта были Дональд Трамп и Виктор Орбан", – сказал Вэнс.

По его словам, Трамп и Орбан делали ставку на дипломатию, пытаясь понять позиции сторон и найти путь к завершению войны. При этом он добавил, что США планируют и в дальнейшем участвовать в процессе урегулирования.

"Они (Трамп и Орбан – Ред.) делали это с помощью дипломатии, через попытки понять, что нужно украинцам и россиянам для завершения войны. Мы будем продолжать участвовать в этом процессе", – сказал Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан заявлял, что готов "стать мышью Путина". Он уверял кремлевского диктатора в дружбе и в том, что "готов приложить максимум усилий", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!