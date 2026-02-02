Нашли мертвым: польский путешественник умер в российском отеле при невыясненных обстоятельствах – медиа

В России при невыясненных обстоятельствах умер польский путешественник и экстремал Адам Борейко. Его тело обнаружили в гостиничном номере в поселке Хандыга в Якутии, откуда он должен был отправиться в Оймякон – самого холодного постоянно заселенного места на планете.

Перед смертью мужчина не жаловался на здоровье. О смерти польского гражданина сообщила Спасательная служба Республики Саха (Якутия) в Telegram.

Тело Адама Борейко нашел персонал отеля в Хандыге, где путешественник остановился во время подготовки к дальнейшему маршруту. Поляк не сообщал о плохом самочувствии, не имел видимых признаков болезни или обморожений. Причины смерти пока официально не обнародованы.

Борейко планировал преодолеть около 914 километров из Якутска в Оймякон – маршруту, который считается одним из самых опасных в Сибири, особенно зимой. Сибирская экспедиция должна была стать завершающей в серии трех масштабных путешествий путешественника: после пересечения Сахары летом и Гималаев он выбрал испытание экстремальным холодом. Две предыдущие экспедиции Адам Борейко совершил в 2023-2024 годах.

