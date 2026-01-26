В США в результате зимнего шторма погибли по меньшей мере 14 человек: почти половина штатов объявила чрезвычайное положение. Фото

В США сильный зимний шторм унес жизни по меньшей мере 14 человек и заставил почти половину штатов объявить чрезвычайное положение. Из-за непогоды сотни тысяч людей остались без электроэнергии, а дороги и аэропорты подверглись массовым перекрытиям и задержкам.

Власти призывают жителей оставаться дома и осторожно передвигаться в опасных условиях. Об этом пишет ВВС.

Больше всего пострадали штаты Теннесси, Луизиана, Техас, Нью-Йорк, Массачусетс и Канзас. В Теннесси подтверждено три смерти, в Луизиане – две, в Техасе погибли мужчина и 16-летняя девушка, в Массачусетсе – женщина, в Канзасе обнаружена женщина, вероятно погибшая от переохлаждения, а в Нью-Йорке – по меньшей мере пять погибших.

По данным poweroutage.us, более 800 000 человек остаются без электроэнергии. Больше всего пострадали Теннесси (почти 250 000), Миссисипи (около 157 000) и Луизиана (более 100 000, больше всего в Восточном округе Кэрролл).

Сильный снегопад наблюдался на возвышенностях Нью-Мексико и Колорадо (79 см и 58 см соответственно), а в городах Бостон, Ньюарк и Нью-Йорк выпало более 28–43 см снега. Южные штаты, включая Техас, Оклахому и Теннесси, ощутили опасный ледяной дождь и гололед.

Зимняя непогода вызвала массовые перекрытия дорог в Джорджии, Индиане и Северной Каролине, где власти советуют по возможности оставаться дома или двигаться медленно в случае неотложной поездки.

Шторм также привел к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. В США отменено более 10 000 рейсов, больше всего пострадали Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон и международные аэропорты Канады – Пирсон в Торонто зафиксировал рекордные 46 см снега за сутки.

Непогода парализовала транспорт и школы во многих регионах Северной Америки, создав опасные условия для передвижения и требуя повышенной осторожности от населения.

Накануне стало известно, что часть Соединенных Штатов накрыл самый мощный за последнее столетие зимний шторм "Ферн". В стране наблюдаются блэкауты, отменяются тысячи авиарейсов и есть первые жертвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 25 января, мощный зимний шторм с сильными снегопадами накрыл американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Непогода привела к транспортным ограничениям, введено чрезвычайное положение.

