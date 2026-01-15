Президент Чехии Павел прибыл с рабочим визитом в Украину: какие встречи запланированы. Фото

Президент Чешской Республики Петр Павел начал рабочий визит в Украину со Львова, где провел ряд встреч с представителями центральной и местной власти. В фокусе переговоров – ситуация с безопасностью, помощь Украине и развитие оборонного взаимодействия, в частности в сфере противодействия беспилотникам. В рамках визита Павел также планирует встречу с Владимиром Зеленским, место которой пока не сообщается.

О визите сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Детали пребывания чешского президента также обнародовало агентство ČTK.

Во Львове Петр Павел встретился с председателем Львовской областной военной администрации Максимом Козицким, городским головой Андреем Садовым, министром по делам ветеранов Натальей Калмковой и заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко. Во время рабочего обеда стороны обсудили последствия российской атаки на Львов, а также возможные направления дальнейшего сотрудничества между Украиной и Чехией.

Отдельное внимание было уделено вопросам обороны, в частности обмену опытом в противодействии беспилотным угрозам. Президент Чехии подчеркнул, что его страна остается стратегическим партнером Украины и продолжит поддержку в условиях войны.

В сопровождении украинских чиновников Петр Павел посетил Лычаковское кладбище, где принял участие в поминальной службе и почтил память погибших украинских защитников. Это уже третий визит Павела в Украину с момента вступления в должность президента.

По данным украинской стороны, с начала полномасштабного вторжения РФ Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму почти 837 миллионов долларов, в частности закупила более 3,7 миллиона артиллерийских боеприпасов крупного калибра.

У делегации во главе с президентом Чехии запланирован еще ряд мероприятий на Львовщине, детали которых будут объявлять с учетом ситуации с безопасностью.

