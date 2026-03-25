'Надели наручники и мешки на голову': инкассатор 'Ощадбанка' рассказал, что с ним делали в Венгрии

Украинские инкассаторы, которых в начале марта задержали в Венгрии, провели в наручниках более 28 часов; к мужчинам применяли морально-психологическое давление, избивали. Кроме того, им отказывали в консульской поддержке и услугах адвоката, заявляя, что "не могут найти" юристов.

Видео дня

Об этом во вторник, 24 марта, во время пресс-конференции сообщил Геннадий Кузнецов, член инкассаторской бригады "Ощадбанка". Он рассказал о событиях, которые начались в четверг, 5-го числа.

Жестокое обращение со стороны венгерских спецслужб

По словам Кузнецова, день задержания начинался как "обычный рабочий день команды инкассаторов на международных перевозках". Груз из Вены был растаможен специалистами Таможенной службы Австрии. Венгрию украинцы должны были проехать только транзитом, без остановок и изменений маршрута. Об этом были заблаговременно проинформированы венгерские таможенники на КПП "Захонь".

На окружной дороге города Будапешт перед инкассаторами вдруг остановилась машина правоохранителей, включила красный проблесковый маячок и показала команду двигаться за ними. "Это выглядело как обычная проверка", – сказал украинец, отметив, что в Венгрии это является распространенной практикой.

Инкассаторы остановились на парковке АЗС. Кузнецов вышел из машины, предоставил необходимые документы. Правоохранитель забрал их, сел в свое авто. "И в это время пошел силовой захват", – заявил член инкассаторской бригады.

"Наши два авто были заблокированы броневиками Антитеррористического подразделения — все виды вооружения, мигалки. Оценивая обстановку, я дал команду инкассаторам на выход из машины. После выхода произошло жесткое силовое задержание. Сразу надели наручники, кому – мешки, кому – балаклавы на голову. Никаких процессуальных действий при задержании не происходило. Единственный вопрос, который задали: "Где ваше оружие?" "Нет оружия" – и все", – рассказал мужчина.

Инкассаторов разместили в отдельных авто и повезли в Антитеррористический центр, где более суток допрашивали. Более 28 часов украинцы провели в наручниках. Они просили предоставить консульскую поддержку, но венгры заявляли, что консул якобы "отказался и не прибудет", а адвокатов они найти не могут.

Как рассказал инкассатор, к нему на допрос пришли представители, как они назвались, следственных органов таможенной службы Венгрии, сообщив, что будет происходить допрос свидетеля.

"На мой вопрос, какой может быть свидетель в наручниках и балаклаве, сказали: "Это не наша компетенция", – вспомнил Кузнецов.

Он отказался участвовать в этих "следственных действиях", и ему ввели непонятную инъекцию. Кузнецову впоследствии стало плохо. Тогда его повезли в больницу, где поставили еще капельницу.

Кузнецов рассказал, что ему объяснили эти манипуляции забором крови на анализ. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила "наличие определенных веществ". Пока более подробная информация не разглашается, потому что работа украинских следователей продолжается.

К другим членам команды венгры применили примерно такие же меры. "То есть морально-психологическое давление, били. Что конкретно хотели от команды – вообще непонятно. Потому что, если у них были вопросы о правомерности груза, ответ на это – 5 минут работы. Груз был затаможен согласно европейским правилам и был в базе данных таможенных служб, при мне были оригиналы документов", – сказал Кузнецов.

Он рассказал, что на границу его вывозили дважды. В первый раз на авто скорой помощи довезли до забора, а через 20 минут вернули обратно, сказав: "Украина от вас отказывается, Геннадий Иванович, так что мы с вами продолжим работать дальше".

"Через примерно 40 минут был второй выезд, и тогда уже доставили к границе", – рассказал инкассатор.

Процедуры на границе "происходили исключительно формально", переводчики говорили на русском, а на замечания никто не реагировал.

"Делали какие-то документы, нам не понятные. С учетом того, что инкассаторы были в наручниках, эти документы просто вкладывали им в карман и потом уже повели на территорию Украины", – сообщил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Венгерские силовики могли сделать принудительную инъекцию одному из работников "Ощадбанка", чтобы сделать задержанного более разговорчивым во время допросов.

– Налоговая и таможенная полиция Венгрии начала уголовное производство по подозрению в "отмывании средств". Всех сотрудников депортировали, обе инкассаторские машины также вскоре вернули, однако в Будапеште официально сообщили, что не планируют возвращать изъятые деньги и золото.

– Уже после инцидента премьер-министр страны Виктор Орбан подписал документ, который позволяет удерживать наличные и золотые слитки не менее 60 суток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!