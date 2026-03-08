Над Тегераном идет черный дождь после ударов США и Израиля по нефтяным объектам

Армии Соединенных Штатов и Израиля продолжают наносить точечные удары по объектам на территории Ирана. Утром 8 марта целью атаки в Тегеране стали нефтяные объекты.

В результате обстрела над иранской столицей поднимается огромный столб дыма и идет черный дождь. Об этом сообщает CNN.

После новой серии авиаударов США и Израиля по нефтяным объектам над Тегераном нарушено распределение топлива. По словам губернатора иранской столицы Мохаммада Садега Мотамедиана, целью атаки стали резервуары для хранения топлива.

Иранские чиновники утверждают, что дефицита топлива в Тегеране не будет, но признают, что полное восстановление сети распределения нефтепродуктов может занять некоторое время. Также Мотамедиана призвал людей "управлять расходом топлива".

Государственные медиа Ирана сообщили, что израильско-американскими ракетами были поражены резервуары для хранения топлива и нефти в трех районах Тегерана. Информационное агентство Fars процитировало одного чиновника, заявившего, что на нефтебазе в Тегеране были повреждены несколько резервуаров для хранения топлива, но утверждения о том, что пострадал сам нефтеперерабатывающий завод, были неверными.

Также иранские медиа пишут, что в настоящее время полностью ликвидировать возгорание невозможно. На другом топливном хранилище в Шахране ведется борьба с пожаром. Полностью ликвидировать пожар иранские службы намерены "в ближайшие дни".

Три очага горения

Спутниковые снимки сервиса FIRMS (Fire Information for Resource Management System) демонстрируют масштабы последствий ударов по нефтяным объектам в Тегеране. По состоянию на 8 марта в иранской столице горят три крупных нефтяных объекта.

На одном из предприятий площадь пожара достигает около 4 кв. километров. Кадры, опубликованные ночью в соцсетях, показывают, что пламя над объектом поднялось на десятки метров вверх.

По предварительной информации, в Тегеране уничтожен НПЗ имени Шахида Тондгуяна. Это один из крупнейших и старейших нефтеперерабатывающих заводов Ирана. Его перерабатывающая способность составляет около 250 тыс. баррелей в сутки.

Это критически важный объект для иранской столицы, так как он обеспечивает большую часть потребностей Тегерана и северных регионов страны в бензине, дизельном топливе, керосине и авиационном горючем. Предприятие входит в структуру Национальной иранской компании по переработке и распределению нефтепродуктов (NIORDC).

Напомним, президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность наземной операции американских войск в Иране. В то же время он уклончиво ответил на вопрос о "безоговорочной капитуляции" иранского режима.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах продолжают утверждать, что предоставлением Россией разведывательных данных Ирану никак не влияет на ход военной операции на Ближнем Востоке. По словам министра обороны Пита Хегсета, президент Трамп "прекрасно осведомлен о том, кто с кем разговаривает".

