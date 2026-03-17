'Началась бы ядерная война': Трамп заявил, что удар по Ирану предотвратил третью мировую. Видео

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его военная операция против Ирана предотвратила начало Третьей мировой войны. По его словам, если бы не решение США, Тегеран мог бы за месяц получить ядерное оружие и нанести удар по Израилю и странам Ближнего Востока.

Трамп назвал ситуацию критической и отметил последствия, которые могли бы стать катастрофическими для мира. Об этом он заявил на борту Air Force One.

По словам Трампа, военная операция против Ирана была направлена на предотвращение ядерного вооружения Исламской республики. Президент США отметил, что если бы он не принял решение об ударе, в течение месяца Тегеран мог бы получить ядерное оружие и применить его против Израиля и других стран Ближнего Востока.

"Началась бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую. И что еще важнее – это была бы война, после которой просто ничего не осталось бы", – сказал он.

Ранее Трамп объяснял, что цель удара заключалась в полном уничтожении ракетной промышленности Ирана и его военно-морского флота.

По данным источников Axios, администрация рассчитывала на быструю и очевидную победу, ожидая, что конфликт продлится не более четырех-шести недель. Однако сейчас Белому дому приходится готовиться к более затяжному и сложному противостоянию.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока еще не готов объявлять победу над Ираном, несмотря на убеждение, что Соединенные Штаты нанесли серьезный удар по его военному и экономическому потенциалу. По его словам, пока преждевременно говорить о конце конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает потенциальную возможность захвата крупнейшего иранского нефтяного терминала на прилегающем к побережью Ирана острове Харг. Такой шаг потребует высадки на остров американской армии, что могло бы спровоцировать ответные атаки Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах-союзниках США Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии.

