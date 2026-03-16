'Они уничтожены': Трамп сказал, планирует ли объявлять победу над Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока еще не готов объявлять победу над Ираном, несмотря на убеждение, что Соединенные Штаты нанесли серьезный удар по его военному и экономическому потенциалу. По его словам, пока преждевременно говорить о конце конфликта.

Видео дня

Об этом Трамп сказал журналистам во время общения на борту президентского самолета Air Force One. Его цитирует издание The Hill.

По словам американского лидера, хотя Иран понес значительные потери, оснований объявлять окончательную победу пока нет.

"Нет, я не собираюсь этого делать. Для этого нет никакой причины", – сказал Трамп

Глава Белого дома подчеркнул, что США существенно ослабили Иран как в военном, так и в экономическом плане. В то же время он подчеркнул, что не собирается официально заявлять о завершении противостояния. По его мнению, даже если боевые действия прекратятся сейчас, Ирану понадобится не менее десяти лет, чтобы восстановить нанесенный ущерб.

"Я просто говорю, что они уничтожены. Я думаю, что мы нанесли им ущерб. Если бы мы ушли прямо сейчас, им понадобилось бы 10 лет и больше, чтобы отстроиться, но я все еще не объявляю об этом", – сказал Трамп.

Планируется ли наземная операция США в Иране

На вопрос журналистов, рассматривает ли Вашингтон возможность ввода сухопутных войск на территорию Ирана, президент США не дал конкретного ответа.

Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты уже победили Иран "в военном, экономическом и любом другом смысле".

В пятницу, по его словам, американские силы провели одну из самых мощных бомбардировочных операций в истории Ближнего Востока, во время которой были уничтожены все военные цели на острове Харк.

Атака произошла после заявления нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи о том, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока продолжается конфликт. Это вызвало новую волну беспокойства относительно возможных экономических потрясений на мировых рынках.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает потенциальную возможность захвата крупнейшего иранского нефтяного терминала на прилегающем к побережью Ирана острове Харг. Такой шаг потребует высадки на остров американской армии, что могло бы спровоцировать ответные атаки Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах-союзниках США Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!