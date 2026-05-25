На юге Ирана произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе: есть пострадавшие

На юге Ирана на одном из газоперерабатывающих заводов комплекса "Южный Парс" произошел взрыв, в результате которого пострадали трое работников. Возгорание возникло во время работ по уборке обломков после предыдущих повреждений объекта.

Видео дня

Пожар удалось быстро потушить силами аварийных служб завода. Об этом сообщает Iran International.

Взрыв произошел в понедельник во время проведения технических работ на территории газоперерабатывающего завода, который ранее получил повреждения. После инцидента на объекте возник пожар, однако его удалось оперативно локализовать и ликвидировать.

Информации о погибших пока нет. Пострадавших работников доставили для оказания медицинской помощи, однако деталей относительно их состояния официально не обнародовали.

Комплекс "Южный Парс" является одним из крупнейших газовых месторождений Ирана и имеет стратегическое значение для энергетической отрасли страны. В последнее время иранская инфраструктура неоднократно подвергалась повреждениям на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 24 мая, стало известно, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана. В Тегеране заявили, что ядерный вопрос не был частью предварительного соглашения с Соединенными Штатами Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!