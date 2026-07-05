На улицы вышли тысячи людей: в Албании уже более месяца продолжаются антиправительственные протесты

В столице Албании, Тиране, уже 35-ю ночь подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты. Участники акции призывают к отставке премьер-министра Эди Рамы, временной смене правительства, внесению поправок в Конституцию и искоренению коррупции.

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О ходе протестов сообщает агентство Associated Press. По информации агентства, десятки тысяч человек прошли по главному бульвару Тираны к площади Скандербега.

Почему начались протесты

Демонстрации начались из-за проекта строительства роскошного курортного комплекса на территории природоохранной зоны. Его связывают с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Впоследствии акции превратились в антиправительственные и антикоррупционные протесты.

Во время шествия участники скандировали "Новая Албания" и "Эди Рама, в отставку!".

Символика митингов

Одним из символов протеста стал большой бюст премьер-министра, который демонстранты свалили с помощью веревки. Этот жест отсылал к свержению памятника многолетнему коммунистическому лидеру Энверу Ходже в 1991 году.

Поскольку акция состоялась в день 62-летия Эди Рамы, некоторые протестующие принесли символические "торты" из цемента, намекая на строительные проекты. Также участники иронично исполнили для главы правительства песню "С днём рождения".

Еще одним символом акции стали розовые воздушные шарики в форме фламинго. По словам протестующих, именно этим птицам может угрожать строительство курортного комплекса, из-за чего демонстрации получили название "революция розовых фламинго".

Примерно через два часа протеста часть участников направилась к полицейскому участку, требуя освобождения задержанных во время акции у парламента, состоявшейся в четверг. В ходе этих событий протестующие разбили окна здания полиции, а правоохранители применили водомет для разгона толпы.

Напомним, в Иране прошли митинги противников подписания мирного соглашения с Соединёнными Штатами Америки. Участники массовых акций опасаются, что договоренности с Вашингтоном подорвут потенциал Тегерана, ослабят страну и ее независимость.

Также OBOZ.UA сообщал, что так называемая "полиция" талибов в западной провинции Герат в Афганистане 9 июняразогнала акцию протеста в защиту прав женщин. В ходе подавления стихийного митинга по меньшей мере один человек погиб, несколько других получили ранения, а десятки людей, включая женщин и несовершеннолетних девочек, были арестованы.

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