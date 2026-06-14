"Власти торгуют суверенитетом страны": в Иране произошли протесты на фоне возможного подписания мирного соглашения с США. Видео

В Иране прошли митинги противников подписания мирного соглашения с Соединенными Штатами Америки. Участники массовых акций опасаются, что договоренности с Вашингтоном подорвут потенциал Тегерана, ослабят страну и ее независимость.

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Протестующие выразили недовольство действиями нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщил ряд иранских медиа.

По мнению активистов, власти и переговорщики "за спиной народа торгуют суверенитетом страны".

Одно из изданий утверждает, что на протесте в Тегеране демонстранты скандировали "Позор Арагчи", "Смерть Арагчи" и "Галибаф, Арагчи, а как же кровь моего лидера?".

Добавим, что в пятницу, 12 июня, на Палестинской площади в Тегеране тоже собирались люди в знак поддержки и верности верховному лидеру Исламской Республики Моджтаби Хаменеи (сыну ликвидированного Али Хаменеи).

Что предшествовало

В субботу, 13 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет подписано уже в воскресенье. Он утверждает, что после этого будет разблокирован Ормузский пролив, у Ирана не будет ядерного оружия, а обогащенный уран американцы со временем вывезут из страны.

Тегеран также сигнализировал о близости договоренностей, однако в субботу Корпус стражей исламской революции опроверг планы по подписанию соглашения 14 июня и раскритиковал "необычную настойчивость" Трампа.

В КСИР пожаловались, что эти сроки являются "испытанием для переговорной команды Ирана". Мол, заявление американского президента прозвучало "несмотря на то, что иранские переговорщики четко заявили, что меморандум еще не окончательно согласован и что подписание в воскресенье точно не состоится".

Кроме того, в КСИР предположили, что глава Белого дома намеренно пытается организовать это событие 14 июня – в день, когда он отмечает день рождения.

"Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть обусловлена желанием использовать мероприятие символически и превратить его в личный пиар", – сказано в заявлении.

В американских СМИ предполагают, что Вашингтон и Тегеран примут меморандум о взаимопонимании, который начнет новый 60-дневный период переговоров о том, как реализовать рамочное соглашение.

Как писал OBOZ.UA:

– В Пакистане 13 июня заявляли, что Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились о составляющих будущего мирного договора. Предварительное соглашение якобы будет подписано в течение следующих 24 часов.

– Журналисты подсчитали, что за последние месяцы о том, что соглашение вот-вот будет заключено, президент США Дональд Трамп говорил не менее 39 раз.

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