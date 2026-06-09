Так называемая "полиция" талибов в западной провинции Герат в Афганистане 9 июня разогнала акцию протеста за права женщин. Во время подавления стихийного митинга по меньшей мере один человек погиб, несколько других получили ранения, а десятки людей, включая женщин и несовершеннолетних девушек, были арестованы.

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Стихийный митинг вспыхнул после того, как в Джебраиле "полиция морали" Талибана задержала женщин, обвиненных в якобы нарушении обязательных правил одежды. Так утверждают местные жители, отмечает Reuters и добавляет, что власти террористов отрицают это.

Что говорят талибы

Агентство цитирует представителя "полиции" Герата Саида Масуда Хоссейни, который отметил, что "собрание в Джебраиле создало напряженность" и "нарушило общественный порядок" под предлогом протеста против ношения исламского хиджаба. Ношение последнего он назвал "религиознойобязанностью" каждой женщины.

Миссия ООН по помощи Афганистану заявила о своей "обеспокоенности" сообщениями о задержании женщин на указанном "собрании в Джебраиле". Соответственно, в ООН призвали группировку "Талибан", которая контролирует страну, "уважать свободу и равенство перед законом".

В свою очередь террористы группировки заявили, чтоуважают права женщин, но в соответствии со своим толкованием исламского права. А талибы-чиновники Герата добавили, что предыдущие сообщения об аресте женщин за несоблюдение правил хиджаба якобы являются ложными.

Что говорят афганцы

Свидетели обеих акций протеста утверждают, что вторая вспыхнула, когда талибские чиновники по вопросам морали попытались арестовать женщин, которые выступали против обязательных требований к одежде. Причем они говорят, что талибы "целенаправленно атаковали женщин", даже тех, что на первой акции были в ход лягушках.

Ниже – видео подавления второй демонстрации; в нем нетрудно увидеть, как люди ищут укрытие из-за выстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия, которая также признавала "Талибан" террористической группировкой, в конце мая заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с террористами. "Документ" подписали на Международном форуме по безопасности в Подмосковье секретарь совета безопасности РФ Сергей Шойгу с "министром обороны" Афганистана Мохаммадом Якубом.

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