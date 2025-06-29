На улицы вышли до 200 тыс. человек: в Будапеште, несмотря на запрет Орбана, состоялся ЛГБТ-прайд. Фото

В субботу, 28 июня, в столице Венгрии Будапеште несмотря на запрет правительства Виктора Орбана состоялся ЛГБТ-прайд. В нем приняли участие от 180 до 200 тысяч человек, которые прислушались к призыву мэра города "прийти спокойно и смело, чтобы стать вместе за свободу, достоинство и равные права".

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Об этом сообщает The Guardian. Толпа заполнила улицы города, размахивая флагами Прайда и плакатами, высмеивающими премьер-министра страны Виктора Орбана.

По оценкам организаторов, в марше приняло участие рекордное количество людей, которое значительно превысило ожидаемую явку в 35-40 тысяч человек.

"Мы считаем, что в прайде приняли участие от 180 000 до 200 000 человек. Трудно подсчитать, потому что на Будапештском прайде никогда не было столько людей", – сказала президент Прайда Виктория Радвани.

Многие люди отмечали, что они приняли участие в ЛГБТ-прайде именно потому, что его пытались запретить. Некоторые участники приехали из других стран.

Ранее в этом месяце полиция объявила, что выполнит приказ правительства и запретит марш. Однако мэр Будапешта Гергель Карачонь поспешил отреагировать, заявив, что марш состоится как отдельное муниципальное мероприятие – это был способ обойти необходимость получения официального разрешения.

Во время прайда Карачонь выступал на сцене среди представителей ЕС и мэров европейских городов.

ЛГБТ-прайд – это акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ, поддержка толерантного отношения к ним, защита прав человека и гражданского равноправия для всех людей независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что проведение ежегодного Будапештского гей-парада должно состояться не на улицах венгерской столицы, как было всегда, а где-то "в закрытом пространстве". Соответствующую рекомендацию предоставило венгерское правительство, ссылаясь на "защиту детей".

Впоследствии парламент страны за два дня, в "ускоренном порядке", проголосовал за запрет проведения прайдов в Венгрии. В ответ только в Будапеште несколько тысяч человек вышли на протесты, которые начались возле парламента, а закончились блокадой моста Маргит через Дунай.

В первый день апреля в Будапеште вновь состоялись массовые протесты против закона, запрещающего проведение ежегодных ЛГБТ-прайдов.

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