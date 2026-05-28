На переговорах с Россией ЕС может потребовать вывода российских войск Грузии и Молдовы, – Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас очертила перечень требований, которые Брюссель будет требовать от Москвы во время мирных переговоров. Среди них фигурирует вывод российских войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Сокращение присутствия ВС РФ в этих регионах является важной составляющей для безопасности Западной Европы. Ее слова приводит пресс-служба Европейской службы внешних дел.

Чего требует ЕС от России

Кроме уменьшения российских контингентов в Молдове и Грузии, по словам Каллас, Москва не должна вмешиваться в выборы за рубежом.

"Россия должна уважать международные соглашения, в которых она обязалась не нападать на соседей и уважать их суверенитет", – заявила она перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Также чиновница предложила распространить на Москву аналогичные ограничения, которые могут обсуждаться в отношении Киева.

"Если от Украины требуют ограничений в военной сфере, то это должно зеркально применяться и к России", – подчеркнула она.

Кроме этого, по ее словам, Россия пытается втянуть Европу в "ловушку" вокруг переговоров по войне в Украине. Вместо обсуждения ключевых решений, Москва стремится перевести внимание на вопрос, кто именно должен вести диалог. Каллас подчеркивала, что переговоры не должны становиться инструментом влияния Кремля на страны ЕС.

"Если подумать о том, в чем заинтересована Россия, например в отмене санкций, то это европейское решение. Сейчас я считаю, что это ловушка, в которую Россия хочет нас заманить: мы обсуждаем, кто с ними общается, а они уже выбирают, кто подходит, а кто нет", – говорила она.

Напомним, ранее Кая Каллас отмечала, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик. По ее словам, сейчас в этом процессе "ничего не происходит". При этом она подчеркнула, что Россия, по ее мнению, находится не в самой сильной переговорной позиции.

