'Есть предложение, чтобы Шредер представлял Россию': Каллас рассказала о забавном случае на встрече глав МИД ЕС. Видео

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас рассказала о забавном эпизоде, который произошел на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Это произошло 18 мая перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам по вопросам развития.

Каллас заявила, что один из представителей стран во время встречи допустил фрейдистскую ошибку, когда говорил о России. По словам дипломата, он сказал: "Есть предложение, чтобы Шредер представлял Россию".

В ответ она пошутила: "Да! Шредер должен представлять Россию. Я абсолютно согласна".

Забавная оговорка

Речь шла о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, который после завершения политической карьеры сотрудничал с российскими энергетическими компаниями. В зале слова о Шредере вызвали смех. Каллас пересказала этот момент уже во время общения с журналистами перед заседанием Совета ЕС.

Но разговор касался не только шуток. Дипломат также высказалась относительно переговоров о завершении войны в Украине. Она заявила, что сейчас процесс фактически не движется вперед.

Переговорный тупик

Каллас отметила, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик. По ее словам, сейчас в этом процессе "ничего не происходит".

В то же время она подчеркнула, что Россия, по ее мнению, находится не в самой сильной переговорной позиции. "Нам нужно приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров", – сказала главный дипломат ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA:

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла предложение назначения Шредера потенциальным спецпосланником Евросоюза для переговоров с Россией. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом". По словам чиновницы, Шредер может поддерживать интересы российского диктатора Владимира Путина.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев однозначно не поддерживает кандидатуру Шредера. По словам министра, в Европе есть "достойные лидеры", которые могут быть посредниками без связей с Кремлем.

Также правительство Германии раскритиковало заявление Путина о возможном привлечении бывшего канцлера Герхарда Шредера посредником в переговорах по войне в Украине. В Берлине отметили, что такое предложение не вызывает доверия, поскольку позиция Москвы остается неизменной.

