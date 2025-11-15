Могут вернуться 1200 украинцев: Умеров поделился результатами переговоров об обмене пленными с РФ

Украина продолжает вести переговоры с Российской Федерацией по обмену пленных. На этот раз речь идет о 1200 наших граждан, которые уже вскоре могут вернуться домой.

В ближайшее времяпройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными", – отмечает Умеров.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвилиобратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой внести его в список гражданских пленных войны с Россией. Саакашвили отметил, что он является гражданином Украины.

Напомним, что в октябре с временно оккупированной части Луганщины удалось освободить двух украинских военных. Речь идет о ветеране Вооруженных сил Украины и действующем нацгвардейце, которые находились в плену у российских оккупантов. Операцию провели бойцы отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" при координации Военного омбудсмена Ольги Решетиловой.

Также OBOZ.UA сообщал, что 2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Большинство находилось в российской неволе с 2022 года. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

Напомним, Российский южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес "приговор" украинскому военнопленному, бойцу бригады "Азов" Дмитрию Ремезу. Украинца приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

