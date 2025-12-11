Как устроена 'внутренняя кухня': в Координационном штабе показали закулисье обмена пленными. Фото

Представители Координационного штаба, Международного комитета Красного Креста и воинской части провели встречу в помещении штаба при участии семей военнослужащих 55-й бригады. Мероприятие состоялось офлайн и онлайн одновременно, а главной темой стало обсуждение механизмов поиска и освобождения пленных, а также защиты их прав.

В сообщении Координационного штаба на официальном канале указано, что встреча была направлена на открытый диалог. Там подчеркнули: "Мы продолжаем работать с семьями и предоставлять всю доступную информацию о ходе международного взаимодействия, которое касается наших Защитников". Также в штабе добавили, что такие форматы дают возможность оперативно обмениваться данными и уточнениями, которые важны для родных.

Международные механизмы взаимодействия

Участники встречи говорили о ключевых направлениях работы Украины на международной арене, где вопрос незаконно "осужденных" Защитников остается одним из центральных. Речь шла о текущих коммуникациях с ООН, Европейским судом по правам человека и рядом государственных учреждений, которые имеют влияние на процессы возвращения пленных.

Представители Коордштаба объяснили, как государственные органы подают информацию об удерживаемых украинских военных, какие шаги делают для признания нарушений со стороны РФ и какие юридические инструменты применяют.

Отдельным блоком остановились на роли Международного комитета Красного Креста. В частности, речь шла о возможности мониторинга условий содержания украинских защитников в российских колониях, включая тех, кому РФ предоставила статус "осужденных". Представители МККК кратко объяснили, в каких случаях они получают допуск, а где сталкиваются с препятствиями.

Присутствующие родные спрашивали также о том, как устанавливают место содержания военнослужащих, как проверяется состояние их здоровья и какие сигналы могут быть признаками того, что информация в ближайшее время обновится. Вопрос о количестве защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся в плену, вызывают эмоциональную реакцию.

Ответы на личные вопросы

В конце встречи представители Коордштаба и МККК ответили на ряд индивидуальных вопросов. Некоторые из присутствующих бывших пленных также поделились собственным опытом, что, как показалось, помогло многим семьям понять различные аспекты процесса возвращения. Такие моменты приземляют общую картину, напоминая, что за каждой цифрой стоит живой человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что проект "Хочу к своим", где есть данные о коллаборантах, осужденных в Украине, был запущен в конце июля прошлого года.

Как рассказывали вскоре после запуска в ГУР, проект создавался с целью возвращать пленных украинцев в обмен на предателей и коллаборантов. И первые результаты удалось получить уже в первую неделю существования сайта: всего за семь дней один коллаборационист прекратил сотрудничество с оккупантами, а еще одного обменяли на украинского пленника, который был в плену в РФ

