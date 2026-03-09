На Кипре задержали двух подозреваемых в шпионаже для Ирана: что известно

На Кипре задержали двух иностранцев по подозрению в терроризме и шпионаже в пользу Ирана. Фигурантами оказались 28-летний гражданин Азербайджана и 27-летняя гражданка Эстонии.

По данным правоохранителей, арест состоялся в Ларнаке незадолго до их запланированного вылета с острова. Об этом сообщает en.philenews.

Арест иностранцев на Кипре по подозрению в шпионаже

В материале отмечается, что арест пары состоялся после оценки секретной разведывательной информации в конце февраля, которая была передана в Департамент уголовных расследований.

28-летнего мужчину подозревают в неоднократных поездках в Иран и есть основания полагать, что его завербовал КСИР, тогда как 27-летнюю женщину подозревают в прикрытии его шпионской деятельности.

Перед арестом за ними было установлено физическое наблюдение, которое зафиксировало поведение, характерное для обученных агентов, в частности тщательное фотографирование мест в Пафосе, Лимассоле и Ларнаке, которые часто посещают лица израильского происхождения.

Женщина, по оценкам полиции, использовала методы контрнаблюдения, похожие на те, что применяли ранее по аналогичным делам, а пара представлялась туристами и не бронировала авиабилеты вместе.

Злоумышленников задержали в Ларнаке перед запланированным отъездом, а суд выдал ордер на 8-дневный арест. Личные вещи подозреваемых изъяли для судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее американские источники утверждали, что Россия передает Ирану разведывательную информацию для планирования атак на американские силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о данных о расположении военных кораблей и самолетов США.

Как писал OBOZ.UA, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты США. На вопрос обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, Ливитт ответила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос. А сам Трамп во время общения с медиа назвал это"глупым вопросом".

