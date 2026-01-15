На Кипре нашли мертвым экс-директора российского 'Уралкалия'

Бывший руководитель российской компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер был найден мертвым на Кипре спустя неделю после исчезновения. По предварительной информации, его смерть могла стать следствием несчастного случая во время скалолазания.

На месте работают следователи, которые ждут окончательной идентификации тела. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Тело Баумгертнера обнаружили на южном побережье Кипра. Он исчез 8 января. В тот день на острове были сильные ветры.

Бизнесмен активно занимался скалолазанием и, вероятно, решил преодолеть сложный маршрут, что могло привести к трагедии.

Как его близкое окружение, так и местная полиция считают, что основная версия смерти – несчастный случай.

В день исчезновения Баумгертнера на Кипре также был найден мертвым сотрудник российского посольства Антон Панов, криптограф, связанный со спецслужбами, который покончил с собой.

В тот же день на острове разразился коррупционный скандал: в сети появилась скрытая запись встречи высокопоставленных чиновников Кипра, на которой обсуждали коррупционные схемы, в частности помощь россиянам в обходе санкций ЕС. Скандал привел к отставке главы администрации президента Кипра Хараламбоса Хараламбуса.

