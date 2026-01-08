Во Франции нашли мертвым российского журналиста, получившего убежище: мужчина оставил предсмертную записку

В городе Медон близ Парижа(Франция) нашли мертвым 38-летнего российского журналиста, который жил в стране как беженец. Чтобы выяснить причины смерти мужчины, прокуратура начала расследование.

Как сообщают местные СМИ, тело журналиста обнаружили утром 7 января рядом с жилым домом. Предварительно, он мог выпасть из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Также известно, что Евгений, который до 2024 года сотрудничал с российским СМИ, за несколько дней до смерти высказывал суицидальные мысли. Незадолго до гибели он прислал родным предсмертное письмо, написанное на русском языке. В записке журналист отмечал, что его аккаунты были взломаны, телефонные разговоры и сообщения перехватывались, а устройства клонировались.

"Все мои учетные записи были взломаны. Мой аккаунт в Telegram похитили. Все мои мобильные телефоны и приложения были клонированы (...) Мои SMS и телефонные разговоры перехватывались", – говорится в записке.

Также он писал, что считает себя единственным ответственным за собственную смерть и подчеркивал, что никогда не работал в интересах России и не был никем завербован.

"Я – единственный человек, которого можно обвинять в моей смерти. Вы также можете обвинять мою халатность. Я понимаю, что разочаровал многих людей. У меня нет оправданий, кроме того, что я не хотел никому навредить", – продолжил Евгений. "Я никогда не работал в интересах России и никогда не был кем-то завербован", – отметил он в конце.

Друг журналиста, который по телефону общался с погибшим 4 января, сообщил, что психическое состояние журналиста резко ухудшилось. По его словам, мужчина находился в состоянии, похожем на паранойю, не мог четко объяснить, что именно произошло, и имел суицидальные настроения.

