На границе Пакистана и Афганистана снова вспыхнули бои: работает артиллерия и РСЗО. Видео

Правящее в Афганистане террористическое движение "Талибан" заявило о готовности к переговорам с Пакистаном после серии авиаударов по крупным городам. Тем не менее, вечером 28 февраля вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном вновь перешел в стадию активных боевых действий с применением тяжелой артиллерии вдоль линии границы.

Официальных сообщений от обеих сторон еще нет, о неутихающей работе РСЗО сообщают жители приграничных районов Пакистана. В свою очередь в Reuters цитируют военные источники, которые предполагают, что артобстрел является подготовкой к новым, уже наземным военным операциям.

Канонада на границе

Артудары, согласно сообщениям очевидцев, охватили значительную часть пограничной полосы, где подразделения регулярных армий пытаются подавить огневые точки противника.

Канонада началась уже после захода солнца, и не утихает в течение последних часов.

Будут ли переговоры

Боевики террористической группировки Талибан заявили, что готовы к переговорам с Пакистаном после того, как пакистанские силы нанесли удары по Кабулу и ряду других городов Афганистана.

"Исламский Эмират Афганистана всегда пытался решать проблемы через диалог. И теперь мы также хотим решить этот вопрос через диалог", – цитирует Reuters представителя Талибана Забихуллу Муджахида.

Интенсивность артиллерийского огня указывает на намерение сторон продолжать боевые действия в течение всей ночи. Военные источники утверждают, что артобстрел является подготовкой к новым, уже наземным операциям на отдельных участках границы, где сейчас фиксируется наибольшее скопление техники.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, еще 26 февраля Афганистан объявил о военной операции против Пакистана, бои проходили одновременно в нескольких восточных провинциях страны. Кабул оправдал собственные наступательные действия как ответ на последние авиаудары Пакистана.

В ответ Пакистан заявил о переходе к открытому противостоянию с властями Афганистана, которую контролирует Талибан. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил талибов в превращении страны в "плацдарм для терроризма" и в связях с Индией.

