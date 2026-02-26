Афганистан объявил о военной операции против Пакистана: подробности

В четверг, 26 февраля Афганистан объявил о военной операции против Пакистана, бои проходят одновременно в нескольких восточных провинциях страны. Кабул трактует наступательные действия как ответ на последние авиаудары Пакистана.

Об этом сообщило CNN. Издание ссылается на заявление представителя Талибана.

По его словам, операция в районе линии Дюранда стала ответом на авиаудары Пакистана по восточным регионам страны, совершенные 22 февраля.

"В ответ на неоднократные провокации и нарушения со стороны пакистанских военных были начаты масштабные наступательные операции против позиций и объектов пакистанских военных вдоль линии Дюранда", – заявил в заметке на X представитель администрации Талибана Забихулла Муджахид.

По данным афганской стороны, столкновения одновременно происходят в шести провинциях на востоке страны.

Представители Талибана заявили о захвате 10 позиций пакистанских военных и уничтожении еще 5 объектов на пограничной линии.

В свою очередь в Исламабаде обвиняют Афганистан в нарушении границы и эскалации.

Обе стороны обвиняют друг друга в поддержке террористической деятельности и готовятся к дальнейшему обострению противостояния.

Как известно, отношения между странами остаются напряженными уже несколько лет. Несмотря на прежние контакты и поддержку, после возвращения талибов к власти стороны регулярно обвиняют друг друга в сокрытии и поддержке вооруженных группировок. Линия Дюранда остается спорной границей, вокруг которой периодически вспыхивают боевые столкновения.

В октябре 2025 года после нескольких недель пограничных столкновений Афганистан и Пакистан заключили соглашение о прекращении огня. Однако перемирие оказалось краткосрочным. Вскоре после переговоров в столице Катара пакистанское движение "Техрик Талибан Пакистан" напало на военную колонну, а на следующий день Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, где, по их информации, находился один из лидеров группировки "Талибан".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро решит" кризис между Афганистаном и Пакистаном. Об этом он сказал во время саммита АСЕАН в Малайзии, где комментировал переговоры, которые ведутся между странами.

