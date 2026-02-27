'Мы знаем ваши времена': Пакистан объявил открытую войну правительству талибов в Афганистане

Пакистан заявил о переходе к открытому противостоянию с властями Афганистана, которые контролирует движение Талибан. Министр обороны Хаваджа Асиф обвинил талибов в превращении страны в "плацдарм для терроризма" и в связях с Индией.

В Исламабаде подчеркнули, что больше не намерены сдерживаться после серии атак. Об этом заявил министр обороны Пакистана в соцсети Х.

После вывода войск НАТО ожидалось установление мира в Афганистане, однако этого не произошло. Талибы "собрали террористов со всего мира" и начали экспортировать нестабильность в регион, а также лишили афганцев базовых прав в частности прав женщин.

Министр также обвинил Кабул в сотрудничестве с Индией и заявил, что Пакистан долгое время пытался урегулировать ситуацию по дипломатическим каналам – как непосредственно, так и через партнерские страны. В то же время он подчеркнул, что терпение Исламабада иссякло.

"Теперь у нас будет открытая война с вами. Теперь огонь будет спичкой. Армия Пакистана пришла не из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем ваши времена. Аллаху Акбар", – заявил Асиф.

Пакистан в течение десятилетий принимал миллионы афганских беженцев и, по словам министра, играл "положительную роль" в стабилизации региона. На данный момент официальный ответ от представителей афганских властей не обнародован.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 26 февраля Афганистан объявил о военной операции против Пакистана, бои проходят одновременно в нескольких восточных провинциях страны. Кабул трактует наступательные действия как ответ на последние авиаудары Пакистана.

