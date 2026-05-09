На фоне неудач с Ираном США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы – The Guardian

Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки утверждает, что из одного из старых исследовательских реакторов в венесуэльском Каракасе изъято 13,5 кг урана. В Вашингтоне назвали такую меру"победой для Америки, Венесуэлы и мира".

Заявление ведомства появилось в пятницу, 8 мая. Его приводит газета The Guardian.

Как сообщается, эвакуацию ядерного топлива проводили благодаря сотрудничеству Великобритании, США и Венесуэлы.

"Безопасное изъятие всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает еще один сигнал миру о восстановленной и обновленной Венесуэле", – сказал глава Национального управления ядерной безопасности американского Минэнерго Брэндон Уильямс.

В свою очередь, МАГАТЭ заявило, что уран был "безопасно и надежно транспортирован по суше и морю из Южной в Северную Америку". Он был доставлен в комплекс Министерства энергетики США в штате Южная Каролина.

В Минэнерго США добавляют, что операция послала еще один сигнал миру о"восстановленной и обновленной Венесуэле". Издание также отмечает, что одной из ключевых заявленных целей президента США Дональда Трампа после начала антииранской операции США и Израиля в феврале было заставить его передать Вашингтону около 408 кг высокообогащенного урана, но пока эти усилия потерпели неудачу.

МАГАТЭ отмечает, что Иран обманет США

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерегал, что любая ядерная сделка между США и Ираном станет "иллюзией", если к ее заключению не привлекут международных инспекторов. По его мнению, без зафиксированного контроля гарантии Тегерана не имеют никакого веса, потому что не гарантируют безопасности.

Гросси убежден, что только его ведомство сможет предоставить объективную картину того, что происходит на закрытых иранских ядерных объектах.

"Без проверки любая сделка не является сделкой. Это иллюзия сделки или обещание, выполнение которого неизвестно", – объяснял глава МАГАТЭ.

Напомним, ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопрос передачи обогащенного урана другим странам никогда не рассматривался в рамках переговоров. Он подчеркнул, что ядерные наработки являются частью национального суверенитета и не подлежат обсуждению.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп заявлял, что обогащенный в Иране уран будет "возвращен" в США, а иранский режим якобы будет сотрудничать с Белым домом. По его словам, это произойдет "очень скоро", как и заключение мирного соглашения между странами.

