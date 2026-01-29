"Мы пытаемся это решить": Мерц признал переговоры с европейскими государствами по ядерному оружию. Видео

Официальный Берлин ведет переговоры с другими европейскими столицами о "совместном ядерном сдерживании". В то же время собственного ЯО Германия иметь не может, ведь это противоречит как минимум двум международным договорам.

Стратегические переговоры о европейском "ядерном зонтике" подтвердил канцлер Фридрих Мерц в четверг, 29 января. Судя по его словам, ФРГ выступает за более независимую оборону Германии и Европы, не отказываясь при этом от защиты со стороны Соединенных Штатов.

Обсуждения находятся на ранней стадии

Мерц сообщил, что интенсивный диалог о "ядерном щите" Германия проводит с Францией. Глава правительства ФРГ ожидает, что совместного решения удастся достичь "в течение следующих нескольких недель".

"Германия обязалась в двух международно-правовых договорах не владеть собственным ядерным оружием. Один из них – договоренности при объединении Германии после холодной войны. Второй – это Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому мы присоединились. Таким образом, наличие ядерного оружия в Германии не входит в наши собственные полномочия или ответственность, но это не означает, что мы не ведем переговоры с другими европейскими государствами относительно совместного ядерного сдерживания", – сказал федеральный канцлер.

Он подчеркнул, что обсуждения "на очень ранней стадии и не противоречат совместному использованию ЯО с США".

"Это может быть дополнением, как это сейчас происходит, к примеру, с Францией и Великобританией", – отметил политик.

"Мы знаем, что нам придется принять некоторые стратегические и военно-политические решения. Но время для этого еще не пришло. Мы проводим стратегические обсуждения этого вопроса с соответствующими странами", – подытожил Мерц.

Напомним: в отличие от Франции, Великобритании и США, Германия не является ядерной державой, но в рамках стратегии ядерного сдерживания НАТО в случае нападения она могла бы предоставить истребители, которые можно было бы оснастить американскими ядерными бомбами, хранящимися на территории ФРГ. Концепция НАТО предусматривает совместное использование ядерных ресурсов.

