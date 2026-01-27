85 секунд до апокалипсиса: символические 'Часы Судного дня' рекордно приблизились к ядерной полуночи

В Соединенных Штатах Америки ученые перевели символические "Часы Судного дня" на рекордно близкое к полуночи время. Стрелки хронометра перевели с 89 до 85 секунд.

Об этом информирует американская научная некоммерческая организация Bulletin of the Atomic Scientists, названная в честь ведущего научного журнала для физиков-ядерщиков. Церемония перевода стрелок состоялась во вторник, 27 января, в 10:00 по восточному времени(в 17:00 по Киеву).

Среди причин такого решения исследователи отметили:

войну в Украине, которая повышает риск ядерной эскалации,

окончание срока действия договора между РФ и США об ограничении ядерных арсеналов,

возможное размещение оружия в космосе,

рост количества вооруженных конфликтов в мире,

ослабление международных механизмов безопасности и дипломатии.

В 2023 и 2024 годах стрелки были установлены на отметке 90 секунд до полуночи. За почти 80 лет существования проекта стрелки меняли положение 25 раз. Самым отдаленным от полуночи человечество было в1991 году, после завершения Холодной войны — тогда на часах было 17 минут до катастрофы.

Что такое "Часы судного дня"

Заметим, что "Часы Судного дня" – это символический хронометр, который показывает, насколько близко мир находится к техногенной глобальной катастрофе ("полуночи").

Он появился в июне 1947 года, когда американская художница Мартил Ленгсдорф создала обложку для журнала "Бюллетень ученых-атомщиков". Организация надеялась "припугнуть людей к рациональности" на фоне страха перед атомной войной.

Среди тех, кто создавал часы, были и участники проекта "Манхэттен" – программы развития ядерного арсенала США. Часы служат метафорическим показателемприближения человечества к самоуничтожению в результате ядерной войны, климатических изменений или неконтролируемых технологий. Полночь на этих часах означает момент глобальной катастрофы .

Если часы переводят вперед (ближе к полуночи), это означает, что человечество стало ближе к самоуничтожению. Если назад – риски снизились.

История времени до "конца света":

1947–48: 7 минут

7 минут 1953–59: 2 минуты

2 минуты 1963–67: 12 минут

12 минут 1968: 7 минут

7 минут 1972–73: 12 минут

12 минут 1984–87: 3 минуты

3 минуты 1991–94 : 17 минут (самое безопасное время в истории)

: 17 минут (самое безопасное время в истории) 2018–19 : 2 минуты

: 2 минуты 2020–22: 100 секунд

100 секунд 2025: 89 секунд

Решение о переводе стрелок на часах принимает совет директоров журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" и привлеченных независимых экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии. Сами часы расположены в городе Чикаго.

Однако ряд экспертов отмечают: Часы Судного дня — не прогноз будущего, а призыв к немедленным действиям. Стрелки можно повернуть назад, как это уже случалось после успешных международных договоров о ядерном разоружении. Этот инструмент напоминает правительствам и гражданам, что безопасность планеты зависит от совместных дипломатических усилий и ответственного отношения к технологическому прогрессу.

