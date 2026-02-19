На Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО без участия США: задействованы тысячи военных

В Балтийском море у побережья немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн стартовали крупнейшие в этом году учения НАТО Steadfast Dart 26. По сценарию отрабатывается быстрая переброска войск с юга Европы к восточному флангу.

Примечательно, что учения проходят без участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Альянс тренируется отражать агрессию

В рамках военных учений Steadfast Dart 26 подразделения Сил быстрого реагирования альянса (Allied Reaction Force) высадились на полигоне Путлос неподалеку от немецкого острова Фемарн. Особенность маневров в этом году состоит в отсутствии прямого участия США.

В самой высадке задействованы 15 кораблей и около 2600 военнослужащих. Всего в учениях участвуют около 10 тысяч военных, более 1500 единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.

Наибольшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. Силы Allied Reaction Force называют "наконечником копья" НАТО. В случае агрессии они должны быть способны развернуть до 40 тысяч военнослужащих в течение десяти дней. Решение о задействовании принимает Североатлантический совет НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила все необходимые условия для вступления в НАТО. Однако западные партнеры, в том числе США, против присоединения нашей страны к Альянсу.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский говорил, что украинская армия является сильнейшей в Европе, и держать ее вне НАТО было бы глупо. Именно от наших бойцов зависит мир на европейском континенте.

