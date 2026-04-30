'Мы заблокировали их блокаду?' В Конгрессе США посмеялись над Хегсетом по поводу войны в Иране. Видео

Министр обороны США Пит Хегсет в среду, 29 апреля, впервые появился перед Конгрессом после начала войны против Ирана. Там он столкнулся с сокрушительными вопросами со стороны скептически настроенных демократов, среди которых был конгрессмен от Массачусетса Сет Моултон.

Во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей последний спросил министра, побеждают ли Штаты, по его мнению, в этой войне. Хегсет заявил, что в военном плане, на поле боя, это был "впечатляющий успех".

Тогда Моултон спросил, считает ли глава Пентагона победой то, что Иран заблокировал движение по Ормузскому проливу. В ответ министр начал говорить о "блокаде, которую установили США". Она, по его словам, не позволяет ничему въезжать и выезжать из иранских портов.

"То есть мы заблокировали их блокаду. Они заблокировали нас, а потом мы заблокировали их блокаду. Это как если бы президент Мэдисон (4-й президент США – Ред.) сказал "британцы только что сожгли Вашингтон, но не волнуйтесь, мы его тоже сожжем", – сказал в ответ на это Моултон.

Конгрессмент заявил, что на сегодняшний день Штаты проигрывают эту войну из-за чистой некомпетентности министра Хегсета.

"Это не лидерство, а бессмысленный цирк. Учитывая его приказы "без пощады", которые являются явным нарушением Женевских конвенций, увольнение наших самых опытных генералов и предложение бюджета в размере 1,5 триллиона долларов, что обременяет рядового налогоплательщика счетом в 600 долларов, Хегсет доказал, что он не подходит для этой должности. Вместо этих опасных отвлечений он должен сосредоточиться на том, чтобы закончить войну, которую он проигрывает", – добавил демократ.

Как сообщал OBOZ.UA, во время этих слушаний конгрессмен-демократ Адам Смит тоже задал Хегсету "неудобный" вопрос – где просчиталась администрация президента США, когда утверждала, что Украина "не имеет козырей"? Министр обороны не смог ничего ответить законодателю.

