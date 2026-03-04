'Мы осуждаем': в НАТО отреагировали на обстрел Ираном страны-члена Альянса

В НАТО осудили потенциальное распространение агрессии Ирана на Турцию, которая входит в Альянс. Это произошло после того, как Анкара заявила, что ракета, летевшая в ее воздушное пространство, была уничтожена системами обороны Альянса.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт. Слова чиновницы приводит The Times of Israel.

"Мы осуждаем нацеливание ракет Ирана на Турцию. НАТО твердо стоит на стороне всех союзников, включая Турцию, поскольку Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону", — заявила она.

Харт добавила, что позиция Альянса по сдерживанию и обороне остается сильной во всех сферах, включая противовоздушную и противоракетную оборону.

Кто еще осудил

До этого также с осуждением агрессии выступил Китай. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что официальный Пекин призывает все стороны конфликта прекратить боевые действия, в частности, Поднебесная обеспокоена безопасностью и стабильностью в Ормузском проливе.

"Призываем все стороны немедленно прекратить военные действия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня войны. Китайская сторона готова вместе со странами региона и международным сообществом способствовать миру и прекращению военных действий, прилагая активные усилия для сохранения мира и стабильности в регионе", – сказала чиновница.

Напомним, в среду, 4 марта, над Турцией сбили иранскую баллистическую ракету, котораяпересекла государственную границу Сирии и Ирака. Ракету перехватили силы противовоздушной обороны НАТО на Восточном Средиземноморье.

Как сообщал OBOZ.UA, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца неоднократно звонил Дональду Трампу. В разговоре наследник престола призвал его к силовому сценарию в отношении Ирана, и с начала операции Эр-Рияд выступил на стороне Вашингтона.

