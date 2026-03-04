'Призываем все стороны': в Китае выступили с заявлением из-за событий на Ближнем Востоке

В Китае выступили с очередным заявлением по поводу эскалации на Ближнем Востоке. Официальный Пекин призывает все стороны конфликта вокруг Ирана прекратить боевые действия.

В частности, китайская власть обеспокоена безопасностью и стабильностью в Ормузском проливе. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Пекин за дипломатию

Представитель внешнеполитического ведомства Китая отметила, что Ормузский пролив и прилегающие к нему воды являются важными международными коридорами для торговли грузами и энергоносителями и служит общим интересам международного сообщества.

Также она подчеркнула, что именно поэтому безопасность и стабильность на этом водном пути отвечают интересам всех стран и необходимо предотвратить негативное влияние ближневосточного конфликта на мировую экономику.

"Поддержание безопасности и стабильности в этом регионе отвечает общим интересам международного сообщества. Пекин призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, не допускать дальнейшей эскалации напряженности и предотвратить более серьезное негативное влияние конфликта на мировую экономику", – заявила представитель китайского МИД.

Критика в адрес США и Израиля

Кроме того, Мао Нин заявила, что США и Израиль проигнорировали все нормы, что привело к быстрой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и оказало побочные эффекты на соседние страны. В МИД отметили, что китайская сторона выражает по этому поводу глубокую озабоченность, и считает, что суверенитет и безопасность, а также территориальная целостность всех стран Персидского залива должны полностью уважаться.

"Китайская сторона призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня войны. Китайская сторона готова вместе со странами региона и международным сообществом содействовать миру и прекращению военных действий, прилагая активные усилия для сохранения мира и стабильности в регионе", – сказала представитель МИД КНР.

Напомним, Военно-воздушные силы Израиля заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана. По данным израильских военных, на этом объекте группа ученых работала над развитием компонентов, необходимых для создания ядерной бомбы.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

