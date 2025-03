'Мы не продаемся': в Гренландии состоялся самый большой в истории митинг из-за заявлений Трампа. Фото

В нескольких городах Гренландии продолжаются массовые демонстрации против заявлений президента США Дональда Трампа по поводу возможной аннексии острова. В субботу, 15 марта, в столице страны Нууку на акцию протеста собралось около тысячи человек.

Видео дня

Это самая большая демонстрация в истории острова (население Гренландии составляет 57 тысяч человек, а самого Нуука – 19 тысяч, поэтому такое количество участников считается значительным). Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Также в субботу протестующие вышли на улицы второго по величине города страны Сисимиут.

"Мы можем иметь разные взгляды на многие вопросы, но в этом мы все едины", – заявил Йенс-Фредерик Нильсен, лидер либеральной партии Demokraatit.

Протесты в Гренландии проходят под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу". 15 марта митингующие держали баннеры с лозунгами: "Yankee go home" и "We are not for sale" (Мы не продаемся).

В то же время в Нууке были замечены и стороннике Трампа, в городе можно было увидеть людей в кепках с надписью MAGA. Поэтому протестующих призвали писать плакаты на английском языке, чтобы предотвратить манипуляции.

Напомним: Дональд Трамп заявил о планах на аннексию Гренландии. По его словам, планируется заключение соответствующего соглашения, поскольку Соединенным Штатам остров нужен "для международной безопасности".

Премьер Гренландии Муте Эгеде возмутился заявлениями Трампа. Было решено провести встречу лидеров партий острова.

Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов отреагировал на слова президента США. По словам политика, это означало бы войну между двумя странами Североатлантического договора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гренландии на состоявшихся 11 марта выборах в парламент победила правоцентристская оппозиционная Демократическая партия, выступающая за отделение от Дании и провозглашение независимости. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен уже отверг заявления президента США Дональда Трампа о присоединении острова к Соединенным Штатам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!