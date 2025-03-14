'Это означало бы войну': в Дании ответили на заявление Трампа о возможной аннексии Гренландии

Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов отреагировал на новое заявление президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте о возможной аннексии Гренландии Штатами. По словам Ярлова, это означало бы войну между двумя странами Североатлантического договора.

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Об этом датский чиновник написал на своем аккаунте в социальной сети Х в четверг, 13 марта. Он сказал, что в Дании не одобряют шутки Рютте с Трампом о Гренландии.

По словам Ярлова, Гренландия не хочет быть в составе США и уже приняла решение о своем будущем, проголосовав на выборах за партию, выступающую за постепенное продвижение к независимости от Дании.

"Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только проголосовала против немедленной независимости от Дании и никогда не хочет быть американской", – говорится в сообщении.

Во время пресс-конференции с Рютте в Овальном кабинете 13 марта у Трампа спросили, планируют ли США аннексировать Гренландию, на что тот ответил:

"Я думаю, это произойдет. Я не думал достаточно об этом раньше, но я сижу с человеком, который может быть очень важным. Знаешь, Марк, нам это нужно для международной безопасности, а не только для нашей безопасности, у нас есть много наших любимых игроков, которых вы знаете, которые путешествуют по побережью, и мы должны быть осторожными", – ответил Трамп.

Генсек Североатлантического Альянса со своей стороны выразил желание остаться вне этой дискуссии, поскольку не хочет вовлекать блок в этот вопрос.

Трамп также прокомментировал итоги выборов в Гренландии, отметив, что они успешно прошли для США.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде инициировал проведение встречи лидеров партий острова. Это решение было принято на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии.

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