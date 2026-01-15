'Мы находимся в пределах досягаемости': Макрон призвал европейцев не игнорировать угрозу 'Орешника', а разработать свой аналог. Видео

Удар Россией баллистической ракетой "Орешник" в нескольких десятках километров от границы с Евросоюзом и НАТО – это четкий месседж Москвы о том, что она может достичь таким вооружением до европейских стран. Поэтому Европа в ответ должна немедленно заняться разработкой собственного дальнобойного оружия.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к французским Вооруженным силам. Он напомнил о европейской инициативе ELSA.

"Эта инициатива ELSA, которую мы начали, приобретает особый смысл, поскольку мы только что уже второй раз наблюдали запуск Россией по Украине очень дальнобойной ракеты под названием "Орешник". Этот удар является четким сигналом о силе, которая имеет такие возможности и решила ими вооружиться. Послание понятно. А всем тем, кто считает, что Россия нас не касается, нужно сказать четко и громко: мы находимся в пределах достижения этих ракет", – подчеркнул Макрон.

По словам Макрона, Франция вместе с Германией и Британией должна разработать новое вооружение по нанесению ударов на чрезвычайно большую глубину, чтобы сохранить убедительность европейского сдерживания и изменить баланс сил.

"Если мы хотим оставаться авторитетными, мы, европейцы, и особенно Франция, которая располагает определенными технологиями, должны получить такое новое оружие, которое изменит правила игры в краткосрочной перспективе. И в частности вместе с нашими немецкими и британскими партнерами мы должны достичь значительного прогресса в этих возможностях ведения огня на большом расстоянии, что усиливает нашу убедительность и укрепляет ядерное сдерживание", – заявил Макрон.

Что предшествовало

В ночь пятницы, 9 января, Россия нанесла удар вблизи западной границы Украины баллистической ракетой средней дальности "Орешник" во время широкомасштабной воздушной атаки, которая была направлена на энергетическую инфраструктуру и повредила жилые дома и убила гражданских людей.

В минобороны РФ заявили, что этот "Орешник" был якобы "местью" за вымышленную атаку на резиденцию российского диктатора.

Ранее разведка США подтвердила, что Украина не атаковала резиденцию Путина, как об этом рассказывал Кремль.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России, Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной в ответ на заявление Макрона о возможной отправке французских военных в Украину. Медведев "проиллюстрировал" свои оскорбления в адрес президента Франции кадрами удара баллистической ракетой "Орешник" по объекту во Львове. Он цинично подчеркнул, что Россия не потерпит присутствия войск НАТО в Украине.

