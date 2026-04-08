Цифровым платформам в Украине кардинально перепишут правила: нардепы проголосовали за "налог на Uklon" в первом чтении
В Украине приняли в первом чтении доработанный законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ (Glovo, Bolt, Uklon и т.д.) с льготной ставкой 10%. Обновленный вариант не предусматривает налога "на продажу старых носков". Новые правила инициируют автоматический обмен информацией, упрощенную отчетность и начнут действовать предположительно с 2027 года.
Об этом говорится в законопроекте № 15111-д, который был принят за основу. Инициативу поддержали 243 нардепа. По фракциям голоса распределились так (поименное голосование – по ссылке):
- "Слуга народа" – 174;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 10;
- "Доверие" – 16;
- "Голос" – 8;
- "За будущее" – 5;
- "Восстановление Украины" – 12;
- внефракционные – 9.
Альтернативный законопроект, по словам представителя "Голоса" Ярослава Железняка, не предусматривает налогообложения продажи подержанных вещей. "Редакция (депутатская, № 15111-д. – Ред.) налог с 23% уменьшает до 10%... не облагает OLX", – отметил он.
Документ стал доработанной версией правительственного варианта и был существенно изменен перед финальным голосованием – в частности, в части ставок, отчетности и обязанностей платформ. Главная новация – введение специального режима налогообложения доходов с цифровых сервисов с льготной ставкой около 5% НДФЛ (+ 5% военного сбора), а также стандартизация взаимодействия между платформами, пользователями и налоговыми органами.
Несмотря на то, что законопроект принят в первом чтении, он не заработает сразу. Большинство положений законопроекта начнут действовать с 1 января 2027 года. При этом фактическое налогообложение состоится в 2028 году по результатам доходов за 2027 год. То есть у бизнеса и граждан есть время адаптироваться к новым требованиям.
Регулирование такой деятельности, как напомнили в Министерстве финансов, является необходимостью для интеграции Украины в ЕС и глобальную экономику. Законопроект касается как украинских, так и иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продажи товаров, предоставления в аренду недвижимости или транспорта и т.д.).
Какими будут новые налоги: детали
- Ставка НДФЛ составит 5% (вместо 18%, как действует сейчас), также будет военный сбор 5%.
- Устанавливается порог налогообложения для продажи товаров – до 2 тыс. евро в год. Это исключает из налогообложения разовые некоммерческие операции.
- Воспользоваться таким режимом смогут физические лица, которые:
- – работают без наемных работников;
- – имеют доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год – около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год);
- – не продают подакцизные товары.
- ФЛП разрешено осуществлять через платформы деятельность иную, чем зарегистрированные виды КВЭД;
- Налоговым агентом будет выступать оператор платформы, обеспечивающий автоматическое начисление и уплату налогов.
- Предусматривается имплементация международного автоматического обмена информацией (DAC7).
"Не нужно открывать специальные счета даже в случае превышения необлагаемого порога. Для нерезидентов платформ упрощена отчетность и разрешена уплата в иностранной валюте, устранен риск переквалификации отношений в трудовые. Электронные "доски объявлений", на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, также не будут подпадать под новое регулирование и соответствующая информация не будет поступать в ГНС", – объяснили в Минфине.
По словам чиновников, основная цель – сделать доходы с цифровой экономики прозрачными и легальными. Государство стремится уменьшить теневой сектор и интегрироваться в международную налоговую систему. В то же время новые правила могут существенно изменить подход украинцев к онлайн-заработку – от неформальной деятельности к более легальной.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продлили действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности, для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП (физические лица-предприниматели) 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода.
