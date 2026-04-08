Цифровым платформам в Украине кардинально перепишут правила: нардепы проголосовали за "налог на Uklon" в первом чтении

В Украине приняли в первом чтении доработанный законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ (Glovo, Bolt, Uklon и т.д.) с льготной ставкой 10%. Обновленный вариант не предусматривает налога "на продажу старых носков". Новые правила инициируют автоматический обмен информацией, упрощенную отчетность и начнут действовать предположительно с 2027 года.

Об этом говорится в законопроекте № 15111-д, который был принят за основу. Инициативу поддержали 243 нардепа. По фракциям голоса распределились так (поименное голосование – по ссылке):

"Слуга народа" – 174;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 10;

"Доверие" – 16;

"Голос" – 8;

"За будущее" – 5;

"Восстановление Украины" – 12;

внефракционные – 9.

Альтернативный законопроект, по словам представителя "Голоса" Ярослава Железняка, не предусматривает налогообложения продажи подержанных вещей. "Редакция (депутатская, № 15111-д. – Ред.) налог с 23% уменьшает до 10%... не облагает OLX", – отметил он.

Документ стал доработанной версией правительственного варианта и был существенно изменен перед финальным голосованием – в частности, в части ставок, отчетности и обязанностей платформ. Главная новация – введение специального режима налогообложения доходов с цифровых сервисов с льготной ставкой около 5% НДФЛ (+ 5% военного сбора), а также стандартизация взаимодействия между платформами, пользователями и налоговыми органами.

Несмотря на то, что законопроект принят в первом чтении, он не заработает сразу. Большинство положений законопроекта начнут действовать с 1 января 2027 года. При этом фактическое налогообложение состоится в 2028 году по результатам доходов за 2027 год. То есть у бизнеса и граждан есть время адаптироваться к новым требованиям.

Регулирование такой деятельности, как напомнили в Министерстве финансов, является необходимостью для интеграции Украины в ЕС и глобальную экономику. Законопроект касается как украинских, так и иностранных компаний, предоставляющих цифровые услуги (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продажи товаров, предоставления в аренду недвижимости или транспорта и т.д.).

Какими будут новые налоги: детали

НДФЛ составит 5% (вместо 18%, как действует сейчас), также будет военный сбор 5%. Устанавливается порог налогообложения для продажи товаров – до 2 тыс. евро в год. Это исключает из налогообложения разовые некоммерческие операции.

Это исключает из налогообложения разовые некоммерческие операции. Воспользоваться таким режимом смогут физические лица , которые: – работают без наемных работников; – имеют доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год – около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год); – не продают подакцизные товары.

, которые: ФЛП разрешено осуществлять через платформы деятельность иную, чем зарегистрированные виды КВЭД;

Налоговым агентом будет выступать оператор платформы , обеспечивающий автоматическое начисление и уплату налогов.

, обеспечивающий автоматическое начисление и уплату налогов. Предусматривается имплементация международного автоматического обмена информацией (DAC7).

"Не нужно открывать специальные счета даже в случае превышения необлагаемого порога. Для нерезидентов платформ упрощена отчетность и разрешена уплата в иностранной валюте, устранен риск переквалификации отношений в трудовые. Электронные "доски объявлений", на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, также не будут подпадать под новое регулирование и соответствующая информация не будет поступать в ГНС", – объяснили в Минфине.

По словам чиновников, основная цель – сделать доходы с цифровой экономики прозрачными и легальными. Государство стремится уменьшить теневой сектор и интегрироваться в международную налоговую систему. В то же время новые правила могут существенно изменить подход украинцев к онлайн-заработку – от неформальной деятельности к более легальной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продлили действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности, для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП (физические лица-предприниматели) 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода.

