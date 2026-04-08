Министр обороны США Пит Хэгсет часто делает деинформирующие заявления о войне на Ближнем Востоке. Они вводят в заблуждение как общественность, так и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета The Washington Post. Из-за заявлений Гегсета в Белом доме усилились беспокойства, когда тот докладывал о господстве в воздухе, которого достигли ВВС США и Израиля.

Когда об этом стало известно

Издание пишет, что сомнения появились сразу после потери американского истребителя F-15 и спасательной операции, продемонстрировав, что Тегеран сохраняет угрозу американской армии США. Также был потерян штурмовик А-10 "Бородавочник".

Кроме того, американские чиновники и аналитики поставили под сомнение статистические данные Гегсета, который хвастался "полным контролем над иранским небом".

Проведенная спасательная операция, как отмечается, сильнее усилила беспокойство в Белом доме, поскольку там стали подозревать, что слова главы Пентагона могут быть обманчивыми.

"Пит не говорит правду президенту. Как результат, президент повторяет обманчивую информацию", – сказал изданию один из чиновников на условиях анонимности.

Несмотря на то, что Гегсет в течение нескольких недель утверждал, что Иран потерял собственные системы ПВО, Трамп все же признал, что истребитель был сбит из ПЗРК.

Минобороны и Белый дом все отрицает

Представитель Минобороны США Шон Парнелл прокомментировал критику публичных заявлений Гегсета, назвав это "ложью и пропагандой". По его словам, тот передал президенту США "решающие военные варианты для достижения наших четких и масштабных целей".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отвергает любые заявления о дезориентации главы Белого дома со стороны Гегсета, заявив, что Трамп всегда знал, что Иран откроет огонь в ответ.

"Он всегда имел полное представление о конфликте. Ничто не удивило ни его, ни наших военных планировщиков, которые были готовы к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", – подчеркнула она.

