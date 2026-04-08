Вы вряд ли о них слышали: 5 невероятных старых городов Европы

В Европе есть античные города, которые не настолько раскручены, как Дубровник, Рим или Венеция, но могут поразить не меньше. Здесь сохранились римские амфитеатры, античные стены, средневековые улицы, византийские мозаики и древние кварталы.

Видео дня

Если хочется увидеть Европу с ее настоящей старинной атмосферой, но без чрезмерного туристического шума, эти пять городов точно достойны внимания. Детали рассказало издание Travel off Path.

Пула, Хорватия

Пула – одна из самых интересных жемчужин Адриатики. Этот город сочетает средиземноморский климат, светлые пляжи, бирюзовую воду и римское наследие.

Главное украшение Пулы – античный амфитеатр, который относится к лучше всего сохранившихся в Европе. Он был построен еще в I веке и до сих пор поражает своим масштабом.

Но Пула интересна не только ареной. В городе сохранился храм Августа, арка Сергеев и ворота Геркулеса. Все это делает прогулку по старой части города настоящим путешествием в античность.

Луго, Испания

Луго в испанской Галисии – настоящая находка для тех, кого увлекает римская история. Этот город особенный тем, что до сих пор полностью окружен римскими стенами.

Речь идет не об отдельных обломках или остатках фундаментов, а о полноценном историческом периметре, по которому можно пройтись. Стены Луго сохранились настолько хорошо, что сегодня это один из самых ярких памятников римского присутствия в Европе.

С высоты стен открывается вид на старые улицы, площади и храмы. В центре города возвышается кафедральный собор Святой Марии, в котором соединились черты романской, готической и барочной архитектуры.

Пловдив, Болгария

Пловдив часто недооценивают, хотя это один из старейших непрерывно заселенных городов Европы. Его история насчитывает более шести тысяч лет, а старый город и сегодня сохраняет слои разных эпох.

В римский период Пловдив, тогда известный как Филиппополь, был важным центром на большом пути между Адриатикой и Константинополем. Именно поэтому здесь осталось немало античных памятников – форум, стадион, бани и театр.

Самое сильное впечатление производит античный театр, расположенный на холме. Мраморные ряды, сцена и вид на город создают ощущение, будто І век еще не завершился. Но Пловдив привлекает не только римским наследием: его мощеные улочки, старые дома с балконами и холмы над городом делают его одним из самых атмосферных мест на Балканах.

Оранж, Франция

Французский Оранж часто остается в тени более известных исторических городов, хотя именно здесь можно увидеть один из лучше всего сохранившихся римских театров в мире.

Главная особенность этого театра – почти полностью уцелевшая сцена со стеной, которая для подобных сооружений является большой редкостью. Именно благодаря этой сохранности театр в Оранже и сегодня поражает не только исторической ценностью, но и архитектурной силой.

Летом здесь и сейчас проходят спектакли и оперные события, что придает месту особую живую атмосферу. Кроме театра, в Оранже стоит увидеть триумфальную арку римского времени и старинную церковь. Этот город прекрасно подойдет тем, кто хочет увидеть величие античности без толп больших туристических центров.

Равенна, Италия

Равенна – один из тех итальянских городов, которые не всегда попадают в первые списки путешественников, хотя ее исторический вес просто огромен. Когда-то она была столицей Западной Римской империи, а сегодня известна как настоящая сокровищница раннехристианского и византийского искусства.

Больше всего Равенна поражает своими мозаиками. В базиликах и мавзолеях города сохранились блестящие композиции, которым уже полторы тысячи лет. Особенно известны мозаики базилики Сан-Витале с портретами императора Юстиниана и императрицы Феодоры, а также роскошное убранство мавзолея Галли Плацидии.

Здесь легко почувствовать, что перед тобой не просто старый город, а музей под открытым небом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.