Очередной чемпионат мира по футболу обещает стать настоящим праздником игры миллионов. Турнир, который пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики, объединит лучших футболистов планеты. Болельщики на трибунах и у экранов увидят настоящий парад звезд мирового футбола.

Главные звезды турнира

На полях мундиаля будут выступать самые яркие представители современного футбола: Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Усман Дембеле и Килиан Мбаппе (Франция), Ламин Ямаль и Педри (Испания), Рафинья (Бразилия), Гарри Кейн и Коул Палмер (Англия), Мохамед Салах (Египет), Эрлинг Холанд (Норвегия) и многие другие.

Саме ці гравці формують обличчя сучасного футболу та задають рівень гри на найвищій міжнародній арені.

Вибір ФІФА та українських представників

За традицією ФІФА визначила найкращих футболістів світу 2025 року. Голосування проводили головні тренери, капітани національних збірних і журналісти.

Вибір головного тренера збірної України Сергія Реброва: 1. Кіліан Мбаппе, 2. Усман Дембеле, 3. Ламін Ямаль

Вибір капітана збірної України Миколи Матвієнка: 1. Кіліан Мбаппе, 2. Усман Дембеле, 3. Гаррі Кейн

Пропоную до вашої уваги першу п’ятірку лауреатів ФІФА:

Усман Дембеле (ПСЖ / Франція) – 50 балів Ламін Ямаль ("Барселона" / Іспанія) – 39 Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид / Франція) – 35 Ашраф Хакімі (ПСЖ / Марокко) – 31 Рафінья ("Барселона" / Бразилія) – 29

Найбагатші футболісти світу

Авторитетне видання Forbes оприлюднило рейтинг найбагатших футболістів світу 2025 року. Загалом топ-10 заробили близько 945 мільйонів доларів, враховуючи як клубні контракти, так і рекламні доходи.

Топ-10 найбагатших футболістів:

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") — 280 млн $ (230 млн — клуб, 50 млн — реклама)

Ліонель Мессі ("Інтер Маямі") — 130 млн $ (60 + 70)

Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") — 104 млн $ (100 + 4)

Кіліан Мбаппе ("Реал") — 95 млн $ (70 + 25)

Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті") — 80 млн $ (60 + 20)

Вінісіус Жуніор ("Реал") — 60 млн $ (40 + 20)

Мохамед Салах ("Ліверпуль") — 55 млн $ (35 + 20)

Садіо Мане ("Аль-Наср") — 54 млн $ (50 + 4)

Джуд Беллінгем ("Реал") — 44 млн $ (29 + 15)

Ламін Ямаль ("Барселона") — 43 млн $ (33 + 10)

Футбол як глобальне явище

Сучасний футбол — це не лише гра, а й величезна індустрія, яка об’єднує спорт, бізнес і шоу. Зірки світового рівня стають не тільки героями матчів, а й глобальними брендами. Майбутній чемпіонат світу стане ще одним підтвердженням цього — турніром, де переплітаються талант, емоції та мільйонні контракти.

Попри всі цифри та рейтинги, головне у футболі залишається незмінним — це гра, яка захоплює мільйони сердець. Попереду — матчі, голи, сенсації та нові герої. І, можливо, саме цей турнір відкриє світові нову футбольну суперзірку.