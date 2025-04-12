Представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог заявил, что в рамках мирного соглашения страна может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". По его прогнозу, западный контингент Коалиции желающих могут взять на себя зоны контроля на западе страны, а российская армия – на оккупированном востоке. Между ними будут украинские силы и демилитаризированная зона.

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Такое предположение Кит Келлог сделал для аналитиков The Times. Украина достаточно большая страна, чтобы "разместить в себе несколько армий, стремящихся добиться прекращения огня", отметил он.

"Можно сделать так, чтобы это выглядело, как Берлин после второй мировой войны, когда в городе была российская зона, французская зона, британская зона, зона США", – сказал он.

Линией распределения на юге страны Келлог считает реку Днепр, "что является большим препятствием". Однако на его карте Херсон, хоть и находится на деоккупированном берегу Днепра, почему-то находится в красной зоне – зоне, по мнению Келлога, которую будет контролировать РФ.

Запорожье, по этому плану, остается украинским. Демилитаризованную зону в 18 миль – 30 км – "можно ввести вдоль существующих линий контроля на востоке", считает Келлог.

Одновременно Келлог признает, что российский диктор Путин "может не принять предложение о зонах контроля" Коалицией желающих. Чтобы гарантировать, что миротворцы (по определению Келлога – "Силы успокоения") и россияне не начнут стрелять друг в друга, между украинской и российской территориями должна быть установлена буферная, "демилитаризованная зона".

Такую 30-километровую ширину зону "вы можете достаточно легко контролировать", считает Келлог. Причем он предполагает, что нарушения будут, потому что "они возможны всегда". А зачем тогда вводить в Украину силы коалиции желающих, которым нельзя будет защищаться от российского огня, генерал в отставке никак не объяснил.

Одновременно Келлог предупредил Францию и Британию (то есть главные страны в Коалиции желающих), чтобы они "не рассчитывали на американскую поддержку".

Как сообщал OBOZ.UA, президенту США предложил "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинских области спецпосланник Стив Виткофф. А вот генерал Кит Келлог выступал как раз против такого сценария, который теперь представляет.

Тем временем Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Американский президент призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине.

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