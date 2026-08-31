«Мы достигли консенсуса»: Мерц пообещал «быструю реакцию» на гибридные атаки России

Германия готова быстро отреагировать на гибридные угрозы со стороны России. В немецком правительстве уже достигли широкого консенсуса относительно возможного ответа, который планируют четко представить в ближайшие дни.

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Об этом в интервью ARD заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает DW. Он подчеркнул, что ответ Берлина будет согласован с Европейским союзом и партнерами по НАТО.

"Мы достигли широкого консенсуса в правительстве относительно того, как реагировать, и мы четко это объясним в ближайшие дни", — сказал Мерц.

На вопрос, сможет ли Германия должным образом отреагировать, если за атакой стоит Россия, канцлер ответил: "Давайте подождем и посмотрим, что означает соответствующая реакция".

Отдельно Мерц сообщил, что расследование недавней атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига почти завершено.

Что известно об инциденте

В ночь на 5 августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле объявили тревогу после того, как рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан" обнаружили дрон с детонатором. Из-за инцидента работу аэропорта временно приостановили, а во время взлета в самолет врезался неизвестный предмет.

Украинский грузовой Ан-124, возле которого в аэропорту Лейпциг/Галле нашли дрон со взрывчаткой, перевозил военные боеприпасы. Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал инцидент "новым уровнем угрозы" и "сценарием гибридного теракта".

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен возложить на Россию ответственность за попытку атаки дронами в Лейпциге и ввести против Москвы "широкомасштабные санкции". Такой шаг может свидетельствовать о дальнейшем ужесточении позиции Берлина в отношении Кремля.

Как писал OBOZ.UA, американская разведка связывает дрон со взрывчаткой, который в начале августа нашли возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, с российским ГРУ. По её оценке, беспилотник имел характерные для российской спецслужбы признаки, однако взрыва не произошло из-за отключенного механизма активации.

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