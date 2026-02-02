Может парализовать боевую авиацию США: что известно о китайской ракете PL-17. Фото

Появление в открытом доступе новых фото китайской ракеты PL-17 снова привлекло внимание американских военных аналитиков. Речь идет о дальнобойной авиационной ракете, которая потенциально способна изменить баланс сил в воздухе на Тихоокеанском театре боевых действий.

Видео дня

В США ее уже рассматривают как одну из самых серьезных угроз для боевой авиации и систем поддержки воздушных операций. Об этом пишет DEFENSE EXPRESS.

В сети появилось фото китайской ракеты класса "воздух–воздух" PL-17, предназначенной для поражения воздушных целей на сверхбольших дальностях. Хотя изображение этой ракеты публиковали и раньше, на этот раз речь идет о снимке, сделанном вблизи во время публичной демонстрации на стенде одной из выставок.

Учитывая традиционную закрытость Китая, сам факт такой демонстрации свидетельствует о том, что Пекин больше не считает детальные изображения PL-17 секретными.

Это вызвало беспокойство в профильном сообществе США, в частности среди аналитиков TWZ, которые оценивают возможности и назначение этой ракеты. По разным оценкам, дальность пуска PL-17 составляет от 300 до 500 километров, что делает ее одной из самых дальнобойных в своем классе.

В то же время PL-17 не является новой разработкой. Первые качественные снимки этой ракеты появились еще в 2016 году – тогда ее зафиксировали на истребителе Shenyang J-16, китайской модернизации лицензионного Су-27, близкой по характеристикам к Су-30. Официально же фото с PL-17 обнародовали только в 2023 году, опять же на J-16 — одном из самых массовых истребителей Китая, которых выпущено более 300 единиц.

На опубликованных снимках самолет несет значительную боевую нагрузку: по четыре ракеты ближнего боя PL-10 и средней дальности L-15, а также по одной PL-12 и PL-17. Это свидетельствует о том, что PL-17 уже интегрирована в боевую систему и может использоваться наряду с другими типами вооружения.

Фактически ракета находится в разработке и, вероятно, эксплуатации около десяти лет. За это время она могла стать довольно распространенной и быть адаптированной к другим носителям. Известно, что ее значительная дальность обеспечивается двухимпульсным двигателем, который имеет большие габариты. Длина PL-17 составляет около шести метров – это примерно на два метра больше, чем у американской AIM-120 или ее китайского аналога PL-15.

Ракета оснащена собственной радиолокационной головкой самонаведения, однако на таких дистанциях полета она нуждается в постоянном обновлении данных о цели. Эти данные, вероятно, должны поступать от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. При этом эксперты отмечают, что на максимальных дальностях PL-17 вряд ли будет эффективной против маневренных истребителей.

Зато ее ключевое назначение – поражение крупных и маломаневренных целей: самолетов ДРЛО, воздушных танкеров и других вспомогательных воздушных платформ. Именно эти самолеты являются критически важными для проведения масштабных воздушных операций.

Как отмечают аналитики Defense Express, атака воздушных топливозаправщиков может быть главной задачей PL-17. Без них боевая авиация США потеряет значительную часть своей эффективности, в том числе возможность длительных патрулирований и концентрации больших сил в воздухе во время дальних операций. В таком случае значительная часть авиации будет жестко привязана к ограниченному количеству передовых авиабаз, находящихся в зоне поражения китайских ракет. Фактически это может означать парализацию американской авиации в регионе.

Именно поэтому PL-17 вызывает серьезное беспокойство у США, особенно с учетом того, что с большой вероятностью эта ракета войдет в арсенал китайских истребителей шестого поколения, способных нести ее во внутренних отсеках вооружения.

Хотя Соединенные Штаты уже имеют собственные дальнобойные решения – в частности AIM-174B, созданные на базе ракет SM-6 и адаптированные для воздушного боя с дальностью более 500 километров, – остается вопрос их количества. Кроме того, Китай имеет существенное преимущество в виде короткой и надежной континентальной логистики на Тихоокеанском направлении, которое невозможно компенсировать только ракетными технологиями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне обеспокоены низким уровнем запасов оружия, которое могло бы понадобиться США на случай потенциального будущего конфликта с Китаем. В связи с этим военное руководство Штатов призывает оборонных подрядчиков увеличить объемы производства 12 критически важных видов вооружения, среди которых и указанные ракеты Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!