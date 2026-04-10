'Можем потерять все': Орбан забил тревогу из-за вероятного поражения на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нации в пятницу, 10 апреля, за два дня до решающих парламентских выборов. Политик заявил, что его возможное отстранение от власти после 16 лет пребывания на посту поставит страну под угрозу.

Как пишет Bloomberg, Орбан призвал избирателей оставить его у власти как "надежный выбор". Тем временем тысячи молодых сторонников оппозиции заполнили площадь в Будапеште, празднуя его возможное политическое поражение.

"Сейчас мы сталкиваемся с опасностью потерять все, что мы вместе построили", – заявил Орбан.

Он утверждает, что "иностранные разведывательные службы" вмешиваются в выборы, чтобы посеять "хаос". Доказательств премьер не предоставил.

"Мы согласны в одном. Венгрии нужно единство, поэтому я прошу вас проголосовать за "Тису", – сказал оппозиционер Петер Мадьяр в ответ на обращение Орбана.

Он призвал венгров "не поддаваться на провокации" или "операции под фальшивым флагом", которые Орбан может планировать.

Какова ситуация в Венгрии накануне выборов

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Это будут десятые выборы в Национальную Ассамблею с 1990 года, на которых будут избирать новый состав парламента. Основная борьба разворачивается между партией "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана и оппозиционными силами.

По состоянию на 10 апреля оппозиционная венгерская партия "Тиса" Петера Мадьяра опережает провластную "Фидес" во всех категориях.

Накануне парламентских выборов в Венгрии за "Тису" планируют отдать свои голоса 52% тех, кто точно придет на участки для голосования, тогда как политсилу Орбана планируют поддержать 39%.

Тем временем в правительстве Орбана пожаловались, что его переизбрание было подорвано внутренними функциями Facebook. Соцсеть якобы способствует его сопернику Петеру Мадяру, заявил представитель фракции "Фидес" Золтан Ковач. Пресс-служба Meta обвинения отвергает.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп накануне парламентских выборов в Венгрии публично выразил поддержку действующему премьер-министру Виктору Орбану. Он призвал венгров проголосовать за него, назвав политика своим другом и сильным лидером.

В Кремле же допускают поражение Орбана. Сначала в России надеялись, что он выиграет выборы по партспискам, потом приемлемым сценарием стала считаться победа с учетом одномандатных округов, но теперь и такой надежды нет.

