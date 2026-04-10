'Тиса' опережает партию Орбана во всех категориях: что показал опрос перед выборами

Оппозиционная венгерская партия "Тиса" Петера Мадьяра опережает провластную "Фидес" во всех категориях. Накануне парламентских выборов в Венгрии за "Тису" планируют отдать свои голоса 52% тех, кто точно придет на участки для голосования, тогда как политсилу Орбана планируют поддержать 39%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Publicus, проведенного по заказу издания Nepszava. Выборы будут проходить уже в это воскресенье – и рейтинги "Тисы" стремительно росли в последние недели.

"Тиса" опережает "Фидес"

Финальный опрос Publicus перед выборами четко показал усиление поддержки оппозиционной "Тисы" и запрос на смену правительства Орбана среди венгров.

За партию Мадьяра собираются проголосовали 38% от общей численности населения, за партию Орбана – 29%. В определенных категориях избирателей поддержка оппозиции еще выше: "Тису" поддерживают 45%, а "Фидес" 34%.

"Партия Петера Мадьяра укрепилась во всех категориях, тогда как "Фидес" несколько ослабла, согласно опросу Института Publicus. Все больше людей ожидают победы оппозиции. Происходит прорыв "дамбы", – прокомментировал результаты руководитель института Андраш Пулаи.

Так, среди избирателей, которые точно придут на участки для голосования, оппозиционная партия выигрывает у Орбана со счетом 52%-39%. В зависимости от категории, разница составляет 9, 11 и 13 процентных пунктов в пользу "Тисы".

Рост рейтингов оппозиции фиксировался, в частности, за последние полторы недели: с конца марта "Тиса" увеличила свою поддержку на 2 процентных пункта среди общего населения, на 4% – среди определенных избирателей и на 3% – среди избирателей определенных партий, тогда как "Фидес" потеряла 1 процентный пункт во всех трех категориях.

Опрос был проведен с 7 по 9 апреля, в нем приняли участие 1004 человека, а результаты являются репрезентативными для взрослого населения Венгрии по возрасту, полу, образованию, типу населенного пункта и региону.

Исследование Publicus также показало, что 62% опрошенных "недовольны тем, как обстоят дела в стране". Принять участие в голосовании собираются 76% венгров. О том, что непременно придут на участки, заявили 95% избирателей партии "Тиса" и 90% избирателей партии "Фидес". И по сравнению с предыдущим опросом, избиратели оппозиции активизировались.

Опрос показал, что 86% избирателей уже определились, за кого они будут голосовать. Учитывая, что в конце марта этот показатель составлял 79%, это значительный рост.

Растет и вера венгров в то, что правительство Орбана, которое руководит страной уже 16 лет, наконец уйдет в небытие. У респондентов спрашивали, на победу какой из партий они бы сделали ставку: 43% опрошенных поставили бы на "Тису", и только 33% – на "Фидес".

"Исходя из этого, шансы оппозиции значительно выросли, разница сейчас составляет 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущими 4", – комментируют ответы венгров социологи.

На вопрос, победы какой партии ожидает респондент и представители его окружения, большинство – 43% – назвали "Тису" и только 27% – партию Орбана.

"Пропорции значительно изменились в пользу оппозиции и в этой сфере. Большинство венгерского общества(53%) были бы более довольны сменой правительства, тогда как менее трети опрошенных(32%) были бы довольны сохранением "Фидес" у власти. Когда Publicus задал вопрос: "Что, по вашему мнению, произойдет на выборах 2026 года?" – 42% сказали, что Фидес проиграет. Только 36% считали, что продолжение правления Орбана является одним из вариантов", – пишет издание.

Руководитель Publicus считает, что решающими стали последние две-три недели. Те проблемы, которые за это время выплыли наружу, не принесли электоральных бонусов" провластной партии, зато сыграв в пользу оппозиции.

"Избиратели оппозиции сняли бремя предыдущих неудач на выборах и считают, что наконец могут победить "Фидес". Это побудило многих призывать к смене правительства", – подчеркнул Пулаи.

Он резюмирует: благодаря сложившейся динамике и освобожденным от ментального давления оппозиционным настроениям, убедительная победа "Тисы" вполне вероятна.

