Имя Андрея Шевченко давно вписано золотыми буквами в историю мирового футбола. Нападающий с уникальным голевым чутьем, лидер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" и человек, которого сам Сильвио Берлускони однажды назвал "новым ван Бастеном" – его путь стал примером для нескольких поколений болельщиков.

Видео дня

Звезда, рожденная в "Динамо"

Футбольный путь Шевченко начался в школе киевского "Динамо". Талантливый воспитанник быстро оказался в основном составе и практически сразу стал ключевой фигурой команды.

В составе киевлян Шевченко пять раз выигрывал чемпионат Украины и трижды поднимал над головой Кубок страны. В конце 90-х он был признан лучшим футболистом Украины, а его игра за молодежные и национальную сборные сделала его настоящим символом украинского футбола. За национальную команду Украины Шевченко провел 111 матчей и забил 48 голов – рекорд, который долгое время оставался эталоном.

Итальянский триумф и признание Европы

Настоящее европейское признание пришло к Шевченко после перехода в "Милан". В Италии украинец стал звездой мирового уровня. С "Миланом" он выиграл чемпионат Италии, Кубок страны, Суперкубок Италии, а также самый престижный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов в 2003 году. В том же году команда завоевала и Суперкубок Европы.

Именно тогда владелец клуба Сильвио Берлускони, впечатленный игрой украинского форварда, произнес ставшую знаменитой фразу: "Шевченко – новый ван Бастен".

Слова человека, который прекрасно разбирался в футболе, стали высшей оценкой таланта украинца.

Пять голов за 25 минут и путь к "Сан-Сиро"

Еще в юношеском возрасте Шевченко заставил говорить о себе всю Италию. На турнире в провинции Салерно он устроил настоящий футбольный спектакль, забив в одном из матчей на детском турнире пять мячей за 25 минут.

Во время экскурсии по легендарному стадиону "Сан-Сиро" никто тогда и представить не мог, что спустя несколько лет трибуны будут скандировать имя украинца и аплодировать ему стоя.

Позже Шевченко оформил хет-трик в матче против "Барселоны", но сам вспоминал: это был не рекорд – в Италии он забивал еще больше.

Яхта Берлускони и знаменитое пари

Одна из самых известных историй, связанных с Шевченко, произошла в 1999 году на Сардинии. Во время прогулки на яхте Берлускони спросил украинца: "Тебе нравится эта яхта?" – "Очень. Это просто супер!" – ответил Андрей.

Тогда владелец "Милана" предложил пари: "Забьешь 25 голов за сезон – и я подарю тебе эту яхту". История мгновенно стала сенсацией в итальянской прессе. Болельщики ждали чуда, но Шевченко остановился в одном шаге от выигрыша – он забил 24 мяча.

"Золотой мяч" и мировая слава

2004 год стал вершиной карьеры Шевченко. Украинец завоевал "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту Европы, став первым украинцем в современной истории, которому покорилась эта вершина.

Позже в карьере был переход в "Челси", где он выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На чемпионате мира 2006 года в Германии капитан Шевченко вывел сборную Украины в четвертьфинал – лучший результат в истории национальной команды.

Цифры великой карьеры

За свою карьеру Андрей Шевченко провел 654 матча и забил 315 голов. Эти цифры лишь подчеркивают масштаб его футбольного наследия, но главное – влияние, которое он оказал на украинский и европейский футбол.

После завершения игровой карьеры Шевченко успешно проявил себя и как тренер. Под его руководством сборная Украины уверенно выступила в Лиге наций УЕФА, выиграла свою группу и успешно квалифицировалась на чемпионат Европы. Команда прошла сезон 2019 года без единого поражения, а в 2020-м добилась громких побед над сильными соперниками, включая Испанию и Швейцарию.

25 января 2024 года Андрей Шевченко был единогласно избран президентом Украинской ассоциации футбола. Сегодня он продолжает работать на благо украинского футбола в непростое для страны время.

Человек, которого выбрал футбол

Однажды Шевченко сказал: "Не я выбрал футбол – футбол выбрал меня". Эти слова как нельзя лучше отражают судьбу человека, который стал не просто выдающимся нападающим, а настоящей легендой.

Андрей Шевченко – это эпоха. Футболист, лидер, тренер, президент, символ украинского спорта. И человек, которого Сильвио Берлускони когда-то назвал просто и точно: "Новый ван Бастен".