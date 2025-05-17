Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми осудил удар по Сумщине вблизи Белополья.Он призвал к немедленному прекращению огня.

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Об этом он сообщил в соцсети X. В своей заметке министрподчеркнул, что российская атака произошла всегочерез несколько часов после завершения переговоров в Турции.

"Шокирован нападением России в Сумах, которое произошло всего через несколько часов после переговоров в Турции. Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня", – отметил чиновник.

Он также акцентировал, что Украина сразу согласилась на прекращение огня и демонстрирует готовность к диалогу.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого прошла встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Украинская делегация во время переговоров в Стамбуле общалась с представителями России только через переводчика. При этом требования, с которыми российская сторона прибыла на встречу, значительно выходят за пределы предыдущих договоренностей. В частности, речь идет о нереалистичных условиях,включая требование к Украине вывести войска с российской территории для прекращения огня.

Стороны достигли "принципиального" согласия о продолжении переговоров в будущем. Диалог проходил при посредничестве Турции и завершился определенными договоренностями. По результатам"интенсивных дипломатических усилий" делегации согласовали несколько важных решений, которые могут стать шагами к будущему мирному урегулированию.

В частности, стороны договорились осуществить обмен по 1000 пленных с каждой стороны как "мера укрепления доверия". Также они планируют обменяться письменными предложениями по условиям возможного прекращения огня.

Уже утром 17 мая российские войска атаковали Сумскую область. Вблизи Белополья они нанесли удар по рейсовому автобусу, который осуществлял эвакуацию гражданских из прифронтовой зоны. Девять человек погибли, еще семеро пострадали: состояние трех медики оценивают как тяжелое.

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