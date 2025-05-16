Украинская делегация общается с представителями РФ в Стамбуле через переводчика – СМИ

Украинская делегация во время переговоров в Стамбуле общается с представителями России исключительно через переводчика. При этом требования, с которыми российская сторона прибыла на встречу, значительно выходят за пределы предыдущих договоренностей.

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Об этом сообщили источники "Суспільного", приближенные к переговорному процессу. "Украинская сторона общается с российской делегацией через переводчика", — говорится в сообщении.

Как сообщает Clash Report, российская сторона прибыла на переговоры значительно выходят за пределы предыдущих договоренностей. В частности, речь идет о нереалистичных условиях, включая требование к Украине вывести войска с российской территории для прекращения огня.

Это, по информации Reuters, лишь часть списка так называемых "нестандартных" пунктов, которые Россия пытается навязать в ходе переговоров.

Встреча между делегациями Украины, России и Турции уже завершилась и длилась менее двух часов, однако перспективы продолжения диалога остаются туманными из-за жесткой и неприемлемой позиции Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 16 мая, состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого началась встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Путин назначил главой делегации своего помощника Владимира Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как и Путин, не поедет в Стамбул. Предварительно ожидалось, что на встрече будут говорить о прекращении огня и обмене пленными в формате "всех на всех".

Между тем именно из-за низкого уровня российской делегации госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с россиянами в Стамбуле, встретится только с украинцами.

Вечером 15 мая Зеленский утвердил состав и полномочия делегации для переговоров с россиянами в Стамбуле. Возглавил делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров.

Сам президент Украины 16 мая находится в Албании на саммите Европейского политического сообщества. Он выступил на пленарном заседании, где заявил, что "Украина нуждается в мире, и от этого зависит в том числе будущее Европы". Он напомнил, что Путин не явился в Турцию на переговоры и продолжает подрывать основы демократии и дипломатии.

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