America’s Office of Personnel Management відмінив розпорядження Ілона Маска про те, що цивільних федеральних службовців вважатимуть такими, що подали у відставку, якщо вони не відповіли на електронний лист із проханням надати список останніх досягнень.

В управлінні зазначили, що відповідь є добровільною.

Як все красиво і ефективно почав все в суботу Ілон Маск.

Цікаво, що буквально за кілька годин, того ж дня Дональд Трамп заявив, що працівників, які не дадуть відповідь, звільнять або "частково звільнять".

Трамп пояснював:

"Те, що він робить, — це просто питає: "Ви взагалі працюєте?"", — сказав Трамп в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. "І якщо ви не відповідаєте, то ви частково звільнені або повністю звільнені, тому що багато хто не відповідає, адже їх насправді навіть не існує".

Все одно через кілька годин AOPM відміняє зобовʼязання відповідати на листи Ілона Маска.

Але Маск не здається!

Він заявив, що федеральні працівники можуть отримати другий електронний лист із проханням перерахувати свої щотижневі досягнення – і що невідповідь на нього призведе до "звільнення".

Чекаєм поки проснеться Трамп.

В TRUTH він не заходив вже 10 годин.

