Мирное предложение Ирана предусматривало открытие Ормузского пролива – Reuters

Иран предложил открыть судоходство в Ормузском проливе в рамках мирного предложения о завершении войны. Вместе с тем Тегеран предлагает отложить переговоры по ядерной программе.

Об этом, ссылаясь на иранского чиновника, сообщает Reuters. По словам собеседника агентства, соответствующее предложение передали США через посредников.

Иран предлагает сначала договориться о прекращении ударов и открытии пролива, а уже потом обсуждать ядерный вопрос и санкции. США, напротив, настаивают, что без ядерной сделки конфликт не завершится.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп отклонил инициативу Ирана по открытию Ормузского пролива и заявил, что морская блокада продлится до достижения ядерной сделки.

В интервью Axios он отметил, что считает блокаду более эффективной, чем военные удары. По словам Трампа, США будут продолжать ограничения до тех пор, пока Иран не согласится на условия Вашингтона.

Американский лидер подчеркнул, что такиемеры существенно влияют на экономику Ирана, в частности на нефтяной экспорт, и подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

В то же время в США подготовили сценарий возможных краткосрочных ударов по иранской инфраструктуре, если переговоры провалятся. Однако решение об их применении пока не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Ирана. Он принял такое решение во время встреч с высокопоставленными чиновниками. Глава Белого дома решил продолжать давить на экономику Тегерана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в и из иранских портов.

