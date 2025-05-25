"Мир должен решительно отреагировать": духовный советник Трампа резко отреагировал на массированную атаку РФ
Духовный советник Дональда Трампа, Марк Бернс, прокомментировал враждебные ракетные атаки на Киев, которые состоялись 25 мая. Он отметил, что Россия намеренно целится в гражданские районы, нанося значительный ущерб мирному населению.
В своем Twitter религиозный советник главы США подчеркнул, что такие длительные обстрелы являются грубым нарушением международного права и считаются военными преступлениями. По его словам, эти атаки не только наносят сокрушительный вред людям, но и подрывают основные принципы гуманности и правила ведения войны, которые категорически запрещают удары по гражданским.
"Длительные атаки российских войск на Киев являются вопиющим нарушением международного права и военными преступлениями, поскольку они намеренно направлены против гражданских районов и инфраструктуры. Эти нападения не только наносят сокрушительный вред невинным людям, но и подрывают фундаментальные принципы гуманности и правила вооруженного конфликта, которые запрещают нападения на некомбатантов. Международное сообщество должно решительно отреагировать, чтобы привлечь к ответственности ответственных россиян и защитить жизнь и права гражданских лиц, оказавшихся под перекрестным огнем", – акцентировал советник лидера США.
Он призвал мировое сообщество к решительным действиям для привлечения виновных к ответственности и защиты мирных граждан, страдающих от агрессии.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. В результате массированного удара агрессора 12 человек погибли, более 60 человек получили ранения.
В Киеве в результате российского обстрела пострадал торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл". Несмотря на повреждения, заведение открылось в этот же день.
Певица Jerry Heil показала последствия разрушения здания в Киеве, где ранее записывала свои песни. Студия звукозаписи, в которой создавались хиты певицы, повреждена в результате ночного российского обстрела 25 мая. Певица эмоционально отреагировала на потерю и обнародовала кадры с места происшествия.
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