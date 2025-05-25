Российский обстрел повредил студию, где Jerry Heil записывала свои хиты: певица отреагировала

Певица Jerry Heil показала последствия разрушения здания в Киеве, где ранее записывала свои песни. Студия звукозаписи, в которой создавались хиты певицы, повреждена в результате ночного российского обстрела 25 мая. Певица эмоционально отреагировала на потерю и обнародовала кадры с места происшествия.

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В Telegram-канале артистка опубликовала фото с места трагедии, показав последствия удара: "Какая кабзда, друзья... Это дом, в котором были записаны "На килимі" и All eyes on kids... Какой же лютый трэш".

Особое значение приобретает тот факт, что именно в этой студии была записана песня All eyes on kids – композиция, которая привлекает внимание к теме похищения украинских детей Россией во время войны. Видео к треку неоднократно транслировали за рубежом, а сама песня стала частью глобальной информационной кампании. Более того, именно этот трек певица подавала на Grammy.

В ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Украину за последние месяцы. По сообщению Воздушных сил, враг выпустил около 300 ударных дронов и почти 70 ракет различного типа. Больше всего пострадали Киев, Харьков, Тернополь, Николаев и Конотоп. В Киеве обстрел задел Шевченковский район, где после попадания дрона "Герань" была разрушена многоэтажка – именно в этом здании размещалась студия, где работала Jerry Heil.

По данным властей, только в Киевской области в результате атаки пострадали по меньшей мере 25 человек. В Харькове были зафиксированы попадания в жилые дома и энергетическую инфраструктуру. В других городах повреждены больницы, учебные заведения и объекты транспорта. Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве в результате российского обстрела пострадал торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл". Несмотря на повреждения, заведение открылось в этот же день.

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